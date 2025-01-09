Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського на засіданні у форматі "Рамштайн". Він вкотре закликав Захід активізувати поставки ППО та обмежити фінансування російської агресії.

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Україна закликає Захід пришвидшити постачання ППО

Він наголосив на важливості швидких дій для зупинки російського терору.

Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам потрібно обрізати потік грошей Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже, що гроші закінчилися,

– заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що мотивація українських військових залежить від успіху на полі бою. Він додав, що ключем до цього є успішні оборонні операції та новітнє озброєння.

Коли наші війська можуть збивати російські ракети, включно з балістичними, та утримувати російську авіацію далі від України – це дає мотивацію, якої ми так сильно потребуємо,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив на потребі у виробництві ППО та безпілотних систем безпосередньо в Україні за ліцензією США, що стало б важливою складовою гарантій безпеки.

Окремо Зеленський звернувся до партнерів із закликом виконати обіцянки, зроблені на останньому саміті НАТО, та прискорити постачання вже погоджених систем ППО.