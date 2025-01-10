Полковник в отставке разобрал, какие ценные ракеты вошли в последний пакет помощи от Байдена

Пентагон 9 января объявил о последнем пакете военной помощи Украине от администрации Джо Байдена. Его стоимость составляет 500 миллионов долларов.

Это 74 транш, предоставленный Байденом из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал, что вошло в новый пакет помощи и какие критические потребности Украины он должен удовлетворить.

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Какие ракеты получит Украина

На сайте Министерства обороны США появился подробный перечень вооружения, которое Вооруженные Силы Украины получат в рамках нового пакета помощи. В частности, речь идет о бронированных мостовых системах, оборудование безопасной связи, стрелковом оружие и боеприпасах, вспомогательное оборудование для F-16 и самое главное – ракетах различных классов.

Обратите внимание! Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун заметил, что в США еще были "свободные" 4 миллиарда долларов, но из-за ряда неприятных причин использовали только 500 миллионов. В частности, здесь есть вопросы к советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану и его концепции сдерживания рисков и управления эскалацией.

"500 миллионов – это не 500 миллиардов, которые Украина могла бы получить по ленд-лизу. Однако это довольно тяжелый пакет. Преимущественно в него вошли расходники, которые нам сейчас действительно нужны, особенно связанные с авиационной компонентой. Там есть ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух", – сказал Свитан.

В частности, для работы по воздушным целям самолетами F-16 американские ракеты ближнего радиуса действия AIM-7 и AIM-9, для ЗРК "Бук" ракеты малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения RIM-7.

AIM-7 хорошо себя зарекомендовала. Дальность в переднюю полусферу до 50 – 70 километров. На ее смену пришла ракета AIM-120, которая также есть в новом пакете и будет поставлена,

– отметил военный эксперт.

Отдельно следует отметить ракету AIM-9. У нее тепловая головка самонаведения малой дальности, а тем более при захвате цели она однозначно ее уничтожает. В мире изготовлено более 200 тысяч таких ракет.

Есть один вариант – запрашивать лицензию на производство расходных материалов таких ракет у себя на украинских базах, что помогло бы уменьшить их стоимость. Если бы мы могли изготавливать AIM-9, то такую ракету можно использовать в различных амплуа, начиная в режиме "воздух – воздух" и заканчивая "земля – воздух",

– добавил Свитан.

К слову, президент Владимир Зеленский на заседании в формате "Рамштайн" отметил необходимость в производстве ракет для ПВО и беспилотных систем непосредственно в Украине по лицензии США, что стало бы важной частью гарантий безопасности.