"Острів Даманський усі пам'ятають": наскільки можлива зміна позиції Китаю

Нещодавно китайське телебачення приїжджало до Києва і записувало серію інтерв'ю. Це може бути сигналом про те, що Китай шукає ґрунт для того, щоб почати змінювати свою позицію.

Безумовно, китайці не робитимуть це явно. Втім, якісь кроки здійснюються. Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Чи може Китай змінити риторику

Зокрема, йдеться про так званий мирний план, який анонсували напередодні. Так, поки він не виглядає серйозним, однак певний рух в цьому напрямку є. Президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Чи є реальна можливість цієї зустрічі? Припускати складно.

"Ідеальним варіантом була б зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна у Києві. Це вбило б усіх у Москві", – переконаний Ус.

Гіпотетично, вважає він, з Китаєм можна розмовляти про те, що він обрав не тих. "Можливо, варто бути на боці, яка підтримує світ, заснований на принципах права й глобалізації, ніж на боці, яка хоче зруйнувати глобалізацію, що принесла китайцям прибутки", – пояснив він.

Основне тут – власний інтерес Китаю. Тож певний шанс того, що країна стрімко змінить свою риторику, залишається

"Взагалі-то в Китаю є територіальні претензії до Росії. Острів Даманський усі пам'ятають. Можливо, слід задуматися над тим, що у разі світу без Росії значна її частка буде у Китаю", – наголосив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Китай поки що уникає відповіді на це питання. Власне, таку позицію обрала Німеччина щодо Калінінграда. "Мовчання Німеччини призвело до того, що і Польща, і Чехія почали згадувати, що вони мають претензії на цю територію", – підсумував Іван Ус.

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