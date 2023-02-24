Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, якщо Росія програє, то Китай забере собі Сибір, а у випадку поразки України – отримає Тайвань.

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Безпрограшна позиція Китаю

Піонтковський зазначив, що Китай не спиняв російського диктатора Владіміра Путіна нападати на Україну. Сі Цзіньпін розумів, що якщо ми програємо на очах США, то Тайвань відійде Пекіну.

Якби на очах США програла б Україна, то у Тайвані самі б принесли ключі від свого острова в Пекін. Бо на Сході такі речі одразу розуміють. Штати хочуть захищати Тайвань, організовують союз держав, яких теж хвилює агресія Китаю. Японія, Індія, Австралія – це досить потужний союз,

– сказав публіцист.

На думку опозиційного політика, коли Росія програє, то Китай зможе забрати собі Сибір, який вважає своєю землею. У такому випадку країна-агресорка стане жалюгідним васалом Пекіна.

"У випадку поразки Путіна Китай отримає Сибір. Тому Росія стає не просто молодшим братом, а жалюгідним васалом Китаю. Не знаю, чи він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) негайно юридично оформить повернення історично китайських земель від Владивостока до Північного моря", – вважає Піонтковський.

Андрій Піонтковський наголосив, що Китаю вигідна ця війна, бо у будь-якому випадку він виграє від неї.

Піонтковський про позицію Китаю: дивіться відео

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