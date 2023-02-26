"Остров Даманский все помнят": насколько возможно изменение позиции Китая
Недавно китайское телевидение приезжало в Киев и записывало серию интервью. Это может быть сигналом о том, что Китай ищет почву для того, чтобы начать изменить свою позицию.
Безусловно, китайцы не будут это делать явно. Впрочем, какие-то шаги предпринимаются. Об этом 24 Канала сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
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Может ли Китай сменить риторику
В частности, речь идет о так называемом мирном плане, который анонсировали накануне. Да, пока он не выглядит серьезным, однако определенное движение в этом направлении есть. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. Есть ли реальная возможность этой встречи? Предполагать сложно.
"Идеальным вариантом была бы встреча Байдена и Си Цзиньпина в Киеве. Это убило бы всех в Москве", – убежден Усс.
Гипотетически, считает он, с Китаем можно говорить о том, что он избрал не тех. "Возможно, стоит быть на поддерживающей мир стороне, основанной на принципах права и глобализации, чем на стороне, которая хочет разрушить глобализацию, принесшую китайцам доходы", – пояснил он.
Основное здесь – собственный интерес Китая. Так что определенный шанс того, что страна стремительно изменит свою риторику, остается
"Вообще-то у Китая есть территориальные претензии к России. Остров Даманский все помнят. Возможно, следует задуматься о том, что в случае мира без России значительная ее доля будет у Китая", – подчеркнул консультант Национального института стратегических исследований.
Китай пока избегает ответа на этот вопрос. Собственно, такую позицию избрала Германия по Калининграду. "Молчание Германии привело к тому, что и Польша, и Чехия начали вспоминать, что у них есть претензии на эту территорию", – подытожил Иван Усс.
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- Китай обнародовал свой "мирный план" о войне в Украине. Там 12 пунктов, которые, по мнению авторов, должны закончить войну России с Украиной.
- На инициативу отреагировал украинский лидер Зеленский. Он заметил, что частично согласен с видением Китая. Речь идет о таких позициях, как территориальная целостность и ядерная безопасность. Однако с некоторыми пунктами Украина категорически не согласна, вероятно, как и весь цивилизованный мир.
- Зато Джо Байден отверг предложенное. Президент США отметил, что реализация плана будет в пользу только России.