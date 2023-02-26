"Остров Даманский все помнят": насколько возможно изменение позиции Китая

Недавно китайское телевидение приезжало в Киев и записывало серию интервью. Это может быть сигналом о том, что Китай ищет почву для того, чтобы начать изменить свою позицию.

Безусловно, китайцы не будут это делать явно. Впрочем, какие-то шаги предпринимаются. Об этом 24 Канала сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

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Может ли Китай сменить риторику

В частности, речь идет о так называемом мирном плане, который анонсировали накануне. Да, пока он не выглядит серьезным, однако определенное движение в этом направлении есть. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. Есть ли реальная возможность этой встречи? Предполагать сложно.

"Идеальным вариантом была бы встреча Байдена и Си Цзиньпина в Киеве. Это убило бы всех в Москве", – убежден Усс.

Гипотетически, считает он, с Китаем можно говорить о том, что он избрал не тех. "Возможно, стоит быть на поддерживающей мир стороне, основанной на принципах права и глобализации, чем на стороне, которая хочет разрушить глобализацию, принесшую китайцам доходы", – пояснил он.

Основное здесь – собственный интерес Китая. Так что определенный шанс того, что страна стремительно изменит свою риторику, остается

"Вообще-то у Китая есть территориальные претензии к России. Остров Даманский все помнят. Возможно, следует задуматься о том, что в случае мира без России значительная ее доля будет у Китая", – подчеркнул консультант Национального института стратегических исследований.

Китай пока избегает ответа на этот вопрос. Собственно, такую позицию избрала Германия по Калининграду. "Молчание Германии привело к тому, что и Польша, и Чехия начали вспоминать, что у них есть претензии на эту территорию", – подытожил Иван Усс.

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