Безумовно, китайці не робитимуть це явно. Втім, якісь кроки здійснюються. Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Чи може Китай змінити риторику

Зокрема, йдеться про так званий мирний план, який анонсували напередодні. Так, поки він не виглядає серйозним, однак певний рух в цьому напрямку є. Президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Чи є реальна можливість цієї зустрічі? Припускати складно.

"Ідеальним варіантом була б зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна у Києві. Це вбило б усіх у Москві", – переконаний Ус.

Гіпотетично, вважає він, з Китаєм можна розмовляти про те, що він обрав не тих. "Можливо, варто бути на боці, яка підтримує світ, заснований на принципах права й глобалізації, ніж на боці, яка хоче зруйнувати глобалізацію, що принесла китайцям прибутки", – пояснив він.

Основне тут – власний інтерес Китаю. Тож певний шанс того, що країна стрімко змінить свою риторику, залишається

"Взагалі-то в Китаю є територіальні претензії до Росії. Острів Даманський усі пам'ятають. Можливо, слід задуматися над тим, що у разі світу без Росії значна її частка буде у Китаю", – наголосив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Китай поки що уникає відповіді на це питання. Власне, таку позицію обрала Німеччина щодо Калінінграда. "Мовчання Німеччини призвело до того, що і Польща, і Чехія почали згадувати, що вони мають претензії на цю територію", – підсумував Іван Ус.

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