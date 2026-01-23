"Ракети для Patriot – будуть": Зеленський домовився з Трампом про посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони домовилися про постачання ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони допоможуть підсилити українську ППО.

Про це глава держави заявив під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві у п'ятницю, 23 січня, передає Інтерфакс-Україна.

Що відомо про домовленість України та США про ракети для ППО?

За словами Зеленського, розмова з Трампом тривала близько години. Президент України зазначив, що отримав підтвердження щодо передачі Україні певної кількості ракет PAC-3, не розкриваючи точних цифр.

Президент також наголосив, що під час переговорів із Трампом обговорювалися як глобальні питання, так і конкретні рішення для України.

Якщо я зустрічаюсь із кимось, я маю щось привезти в Україну. Під час війни може бути тільки такий підхід,

– підкреслив Зеленський.

Раніше президент заявляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Україна також домовилася про новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Що відомо про військову допомогу від інших країн?