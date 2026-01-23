Укр Рус
23 января, 20:38
3

"Ракеты для Patriot – будут": Зеленский договорился с Трампом об усилении украинской ПВО

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Президент Украины Зеленский и президент США Трамп договорились о поставках ракет для систем Patriot для усиления украинской ПВО.
  • Зеленский подтвердил, что получил подтверждение относительно передачи определенного количества ракет, не раскрывая точных цифр, после часовой беседы с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны договорились о поставках ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Они помогут усилить украинскую ПВО.

Об этом глава государства заявил во время выступления на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает Интерфакс-Украина.

Что известно о договоренности Украины и США о ракетах для ПВО?

По словам Зеленского, разговор с Трампом длился около часа. Президент Украины отметил, что получил подтверждение о передаче Украине определенного количества ракет PAC-3, не раскрывая точных цифр.

Президент также отметил, что во время переговоров с Трампом обсуждались как глобальные вопросы, так и конкретные решения для Украины.

Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Во время войны может быть только такой подход, 
– подчеркнул Зеленский.

Ранее президент заявлял, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина также договорилась о новом пакете помощи для усиления противовоздушной обороны.

Что известно о военной помощи от других стран?

  • Финляндия предоставляет Украине новую помощь – 31-й пакет оборонной помощи стоимостью около 98 миллионов евро. Общая стоимость оборонных материалов, предоставленных Финляндией Украине, составляет 3,1 миллиарда евро.

  • Недавно президент Владимир Зеленский заявил о получении Украиной значительного пакета ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что за время полномасштабной войны страна получила различные комплексы ПВО, однако для их эффективной работы необходимы постоянные поставки боеприпасов.

  • Великобритания объявила о программе поставок Украине баллистических ракет дальностью 500 километров с боевой частью 200 килограммов. Целями этих ракет могут быть центры принятия решений, такие как Кремль, а предсерийные испытания могут начаться уже скоро.