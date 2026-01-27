На Харківщині пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар: росіяни вдарили трьома "Шахедами"

Росіяни ввечері 27 січня продовжують атакувати Харківщину. Внаслідок ворожого удару по Барвінківській громаді сталось загоряння пасажирського вагона та електровозу.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

На Харківщині палає пасажирський вагон: що відомо?

Ввечері 27 січня у Барвінківській громаді пасажирський потяг "Барвінкове – Львів-Чоп" потрапив під ворожий удар.

За попередньою інформацією, ворог атакував вагон та електровоз трьома безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення. Наразі їх госпіталізовано. Загалом у поїзді перебували 291 пасажир.

На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби, зокрема медики, рятувальники та команда Укрзалізниці. Фахівці надають допомогу пасажирам та ліквідовують наслідки атаки.

Водночас для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси, а також транспорт для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

Удар по пасажирському потягу – це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі,

– додав Кулеба.

