В Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар: россияне ударили тремя "Шахедами"
- 27 января пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине был атакован тремя "Шахедами", что вызвало пожар в вагоне и электровозе.
- В результате атаки два человека получили ранения, на место прибыли экстренные службы, а для эвакуированных пассажиров организовано резервные автобусы.
Россияне вечером 27 января продолжают атаковать Харьковскую область. В результате вражеского удара по Барвенковской громаде произошло возгорание пассажирского вагона и электровоза.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Смотрите также Поврежден энергообъект на Харьковщине: значительная часть области – без света
На Харьковщине пылает пассажирский вагон: что известно?
Вечером 27 января в Барвенковской громаде пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" попал под вражеский удар.
По предварительной информации, враг атаковал вагон и электровоз тремя беспилотниками типа "Шахед". В результате попадания вспыхнул пожар.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате обстрела два человека получили ранения. Сейчас они госпитализированы. Всего в поезде находились 291 пассажир.
На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы, в частности медики, спасатели и команда Укрзализныци. Специалисты оказывают помощь пассажирам и ликвидируют последствия атаки.
В то же время для эвакуированных пассажиров организованы резервные автобусы, а также транспорт для тех, кто ожидал на станциях на обратный рейс.
Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели,
– добавил Кулеба.
Какие последствия вражеских атак по Харьковщине?
25 января около 4 утра российские войска атаковали Харьков "Шахедами". Взрывы были слышны в двух районах города – Холодногорском и Индустриальном.
В тот же день в 12:40 враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Слободском и Немышлянском районах.
В результате удара российских дронов по Харькову 24 января пострадал 31 человек. В одном из районов горели жилые дома, предприятие, больница, роддом и общежитие для переселенцев.