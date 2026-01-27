В Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар: россияне ударили тремя "Шахедами"

Россияне вечером 27 января продолжают атаковать Харьковскую область. В результате вражеского удара по Барвенковской громаде произошло возгорание пассажирского вагона и электровоза.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Поврежден энергообъект на Харьковщине: значительная часть области – без света

На Харьковщине пылает пассажирский вагон: что известно?

Вечером 27 января в Барвенковской громаде пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" попал под вражеский удар.

По предварительной информации, враг атаковал вагон и электровоз тремя беспилотниками типа "Шахед". В результате попадания вспыхнул пожар.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате обстрела два человека получили ранения. Сейчас они госпитализированы. Всего в поезде находились 291 пассажир.

На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы, в частности медики, спасатели и команда Укрзализныци. Специалисты оказывают помощь пассажирам и ликвидируют последствия атаки.

В то же время для эвакуированных пассажиров организованы резервные автобусы, а также транспорт для тех, кто ожидал на станциях на обратный рейс.

Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели,

– добавил Кулеба.

Какие последствия вражеских атак по Харьковщине?