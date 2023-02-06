Патріарх Кіріл виявився ексагентом впливу СРСР: як працюють сучасні спецслужби Росії

Західні ЗМІ виявили, що очільник російської церкви був радянським шпигуном. Владімір Гундяєв виконував функції агента впливу у Швейцарії.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Німецькі та швейцарські ЗМІ, посилаючись на розсекречені дані архівів, повідомили про те, що у 1970-х роках очільник РПЦ був шпигуном СРСР у Женеві.

Зверніть увагу Кіріл входить в коло Путіна, – Яковенко розповів, який вплив в Росії має РПЦ

У той час Владімір Гундяєв працював офіційним представником РПЦ при Всесвітній раді церков. Він використовував псевдонім "Міхайлов", і його основним завданням був вплив на раду.

Як зазначив Ступак, немає сумніву у тому, що Гундяєв виконував завдання КДБ.

"Це перше головне управління КДБ СРСР, тобто зовнішня розвідка. Речі, які він робив, – це стандартні роботи як для КДБ, так і ФСБ зараз. Це називається "агент впливу", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Обов'язки звичайного агента, який працює на спецслужби

За словами Ступака, є просто шпигуни, яких у свій час вербували відповідні структури СРСР. Так само зараз таких агентів вербує російська ФСБ. Ці люди підписують зобов'язання про нерозголошення своєї співпраці з розвідкою та обирають собі псевдонім.

Цей агент може збирати інформацію розвідувального характеру. Наприклад, про військові розробки в країні, де він працює, або про політичну ситуацію,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що такі агенти, наприклад, після певного заходу у кулуарах спілкуються з людьми, а потім пишуть доповідну про політичні погляди учасників.

Іван Ступак розповів, як працюють російські агенти у Європі: дивіться відео

Що роблять агенти впливу

Також є агенти впливу, до яких у свій час належав і патріарх Кіріл.

Агент впливу отримує завдання переконати певну сторону, компанію, уряд чи політиків та нав'язати їм певну точку зору, яка колись була б вигідною для СРСР, а тепер – для Росії,

– зазначив Ступак.

За словами ексспівробітника СБУ, саме таку роботу виконував Гундяєв. Його завданням було змінити точку зору Всесвітньої ради церков. Зокрема, він намагався змусити інституцію вплинути на заяви США та інших країн, які критикували СРСР за відсутність релігійної свободи в країні.

Як російські агенти підсадили Німеччину на "газову голку" Кремля

Як розповів експерт Українського інституту майбутнього, є й інші приклади роботи агентів впливу – вже за часів Росії. За словами Ступака, у Німеччині тривалий час функціонували навколополітичні та екологічні рухи, які виступали за те, аби знизити рівень вуглецю у навколишньому середовищі.

Для цього активісти пропонували зменшити шкідливі викиди у повітря і використовувати природний газ.

Іван Ступак Ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього А де можна взяти природний газ? У Росії. Мовляв, це поряд, недорого, зручно та надійно. Ці люди пропонували Німеччині закривати свої атомні та вугільні електростанції, а натомість користуватися російським газом. Це були агенти впливу.

Як зазначив Ступак, це призвело до того, що німецька економіка стала повністю залежною від російського газу. Як наслідок – Німеччині було дуже важко злізти з "газової голки" Кремля. Він додав, що схожим чином російські агенти впливають і на інші процеси у Європі та світі.

Діяльність російських спецслужб: коротко