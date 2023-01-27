Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Дискредитаційна кампанія включатиме вкиди в українських та міжнародних ЗМІ.
Варте уваги ІПСО чи ні: як у розвідці коментують заяви про новий великий наступ Росії
Російські загарбники ведуть не тільки війну на фронті, але й проводять інформаційно-психологічні спецоперації. Найближчим часом ворог хоче розгорнути чергову кампанію з дискредитації керівництва силових структур.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Дискредитаційна кампанія включатиме вкиди в українських та міжнародних ЗМІ.
Варте уваги ІПСО чи ні: як у розвідці коментують заяви про новий великий наступ Росії