Патриарх Кирилл оказался экс-агентом влияния СССР: как работают современные спецслужбы России

Западные СМИ обнаружили, что глава российской церкви был советским шпионом. Владимир Гундяев выполнял функции агента влияния в Швейцарии.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Немецкие и швейцарские СМИ, ссылаясь на рассекреченные данные архивов, сообщили о том, что в 1970-х годах глава РПЦ был шпионом СССР в Женеве.

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В то время Владимир Гундяев работал официальным представителем РПЦ при Всемирном совете церквей. Он использовал псевдоним "Михайлов", и его основной задачей было влияние на совет.

Как отметил Ступак, нет сомнений в том, что Гундяев выполнял задания КГБ.

"Это первое главное управление КГБ СССР, то есть внешняя разведка. Вещи, которые он делал – это стандартные работы как для КГБ, так и ФСБ сейчас. Это называется "агент влияния", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Обязанности обычного агента, работающего на спецслужбы

По словам Ступака, есть просто шпионы, которых в свое время вербовали соответствующие структуры СССР. Также сейчас таких агентов вербует российская ФСБ. Эти люди подписывают обязательства о неразглашении своего сотрудничества с разведкой и выбирают себе псевдоним.

Этот агент может собирать информацию разведывательного характера. Например, о военных разработках в стране, где он работает, или о политической ситуации,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что такие агенты, например, после определенного мероприятия в кулуарах общаются с людьми, а затем пишут доклад о политических взглядах участников.

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Что делают агенты влияния

Также есть агенты влияния, к которым в свое время принадлежал и патриарх Кирилл.

Агент влияния получает задачу убедить определенную сторону, компанию, правительство или политиков и навязать им определенную точку зрения, которая когда-то была бы выгодна для СССР, а теперь – для России,

– отметил Ступак.

По словам экс-сотрудника СБУ, именно такую работу выполнял Гундяев. Его задачей было изменить точку зрения Всемирного совета церквей. В частности, он пытался заставить институцию повлиять на заявления США и других стран, критиковавших СССР за отсутствие религиозной свободы в стране.

Как российские агенты подсадили Германию на "газовую иглу" Кремля

Как рассказал эксперт Украинского института будущего, есть и другие примеры работы агентов влияния – уже при России. По словам Ступака, в Германии долгое время функционировали околополитические и экологические движения, выступавшие за то, чтобы снизить уровень углерода в окружающей среде.

Для этого активисты предлагали уменьшить вредные выбросы в атмосферу и использовать природный газ.

Иван Ступак Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего А где можно взять газ? В России. Мол, это рядом, недорого, удобно и надежно. Эти люди предлагали Германии закрывать свои атомные и угольные электростанции, а пользоваться российским газом. Это были агенты влияния.

Как отметил Ступак, это привело к тому, что немецкая экономика стала полностью зависимой от российского газа. Как следствие – Германии было очень тяжело слезть с "газовой иглы" Кремля. Он добавил, что подобным образом российские агенты влияют и на другие процессы в Европе и мире.

Деятельность российских спецслужб: кратко