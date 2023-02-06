Патриарх Кирилл оказался экс-агентом влияния СССР: как работают современные спецслужбы России
Западные СМИ обнаружили, что глава российской церкви был советским шпионом. Владимир Гундяев выполнял функции агента влияния в Швейцарии.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Немецкие и швейцарские СМИ, ссылаясь на рассекреченные данные архивов, сообщили о том, что в 1970-х годах глава РПЦ был шпионом СССР в Женеве.
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В то время Владимир Гундяев работал официальным представителем РПЦ при Всемирном совете церквей. Он использовал псевдоним "Михайлов", и его основной задачей было влияние на совет.
Как отметил Ступак, нет сомнений в том, что Гундяев выполнял задания КГБ.
"Это первое главное управление КГБ СССР, то есть внешняя разведка. Вещи, которые он делал – это стандартные работы как для КГБ, так и ФСБ сейчас. Это называется "агент влияния", – отметил экс-сотрудник СБУ.
Обязанности обычного агента, работающего на спецслужбы
По словам Ступака, есть просто шпионы, которых в свое время вербовали соответствующие структуры СССР. Также сейчас таких агентов вербует российская ФСБ. Эти люди подписывают обязательства о неразглашении своего сотрудничества с разведкой и выбирают себе псевдоним.
Этот агент может собирать информацию разведывательного характера. Например, о военных разработках в стране, где он работает, или о политической ситуации,
– объяснил бывший сотрудник СБУ.
Он добавил, что такие агенты, например, после определенного мероприятия в кулуарах общаются с людьми, а затем пишут доклад о политических взглядах участников.
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Что делают агенты влияния
Также есть агенты влияния, к которым в свое время принадлежал и патриарх Кирилл.
Агент влияния получает задачу убедить определенную сторону, компанию, правительство или политиков и навязать им определенную точку зрения, которая когда-то была бы выгодна для СССР, а теперь – для России,
– отметил Ступак.
По словам экс-сотрудника СБУ, именно такую работу выполнял Гундяев. Его задачей было изменить точку зрения Всемирного совета церквей. В частности, он пытался заставить институцию повлиять на заявления США и других стран, критиковавших СССР за отсутствие религиозной свободы в стране.
Как российские агенты подсадили Германию на "газовую иглу" Кремля
Как рассказал эксперт Украинского института будущего, есть и другие примеры работы агентов влияния – уже при России. По словам Ступака, в Германии долгое время функционировали околополитические и экологические движения, выступавшие за то, чтобы снизить уровень углерода в окружающей среде.
Для этого активисты предлагали уменьшить вредные выбросы в атмосферу и использовать природный газ.
А где можно взять газ? В России. Мол, это рядом, недорого, удобно и надежно. Эти люди предлагали Германии закрывать свои атомные и угольные электростанции, а пользоваться российским газом. Это были агенты влияния.
Как отметил Ступак, это привело к тому, что немецкая экономика стала полностью зависимой от российского газа. Как следствие – Германии было очень тяжело слезть с "газовой иглы" Кремля. Он добавил, что подобным образом российские агенты влияют и на другие процессы в Европе и мире.
Деятельность российских спецслужб: кратко
- Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов. Они готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины.
- В конце января в Украине был задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на Западе Украины. Агента ФСБ поймали в Тернопольской области.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские спецслужбы активизировали информационные атаки на Украину.
- В Минобороны Украины в конце января отметили, что в ближайшее время враг хочет развернуть очередную кампанию по дискредитации руководства силовых структур. Дискредитационная кампания будет включать вбросы в украинских и международных СМИ.