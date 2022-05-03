Пентагон не бачить ознак, що Китай чи інші країни допомагають Росії зброєю

Китай заявляє, що не підтримує економічні санкції проти Росії. Проте немає доказів, що Кремль отримує від Китаю військову допомогу.

Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що наразі ніхто не надав зброї Росії.

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"Знаєте, я не бачив жодних ознак того, що росіяни отримали зовнішню допомогу від третьої країни", – зазначив Кірбі.

Росіяни мають достатньо потужностей

За словами речника, Кремль наразі використовує власну бойову силу, яку накопичив біля кордонів України до 24 лютого. Мовиться про 120 батальйонних тактичних груп. Кірбі зазначив, що попри поразки у Росії залишається багато бойової сили.

Я зовсім не припускаю, що вони не зазнали втрат, але вони все ще мають невелику кількість своєї бойової потужності. Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються залучити зовнішні джерела з інших урядів чи інших країн,

– сказав Кірбі.

Пентагон про наступ на Сході

Американський чиновник Пентагону анонімно розповів журналістам, що, на його думку, відбувається на Донеччині та Луганщині. Він оцінив наступ росіян як "дуже слабенький". Крім цього, зазначив, що окупанти не мають належного забезпечення.

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