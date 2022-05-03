Пентагон не видит признаков того, что Китай или другие страны помогают России оружием

Китай заявляет, что не поддерживает экономические санкции против России. Однако нет доказательств, что Кремль получает от Китая военную помощь.

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что пока никто не предоставил оружие России.

На тему Россию не пропустят впереди очереди, – Мусиенко объяснил, почему Кремль не обойдет санкции из-за Китая

"Знаете, я не видел никаких признаков того, что россияне получили внешнюю помощь от третьей страны", – отметил Кирби.

Россияне имеют достаточно мощностей

По словам спикера, Кремль использует собственную боевую силу, которую накопил у границ Украины до 24 февраля. Речь идет о 120 батальонных тактических группах. Кирби отметил, что, несмотря на поражение в России, остается много боевой силы.

Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери, но они все еще имеют небольшое количество своей боевой мощи. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран.

– сказал Кирби.

Пентагон о наступлении на Востоке

Американский чиновник Пентагона анонимно рассказал журналистам, что, по его мнению, происходит в Донецкой и Луганской областях. Он оценил наступление россиян как "очень слабое". Кроме этого, отметил, что оккуанты не имеют надлежащего обеспечения.

Обратите внимание – что нужно Вооруженным Силам, чтобы пойти в контрнаступление: смотрите видео

Позиция Китая по войне России против Украины: последние новости