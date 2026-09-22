Как увлечение во Львове привело его к созданию современных дирижаблей – расскажет 24 Канал.

Как львовский студент увлекся дирижаблями?

Игорь Пастернак родился в 1964 году в тогдашней Казахской ССР, однако вырос во Львове. Учился во Львовском политехническом институте по специальности, связанной с гражданским строительством, и окончил его в 1987 году.

По словам самого Пастернака, интерес к дирижаблям у него появился еще в подростковом возрасте. Он вспоминал, что впервые серьезно заинтересовался ими примерно в 14 лет. Еще во время учебы во Львове Пастернак создал конструкторское бюро, которое занималось проектированием аэростатов. Первые эксперименты были далеко не похожи на современные гигантские летательные аппараты – это были простые конструкции и аэростаты.

Когда увлечение превратилось в бизнес?

После окончания учебы Пастернак продолжил работать над летательными аппаратами. В середине 1980-х он основал компанию Aeros, которая производила аэростаты и дирижабли, в частности для рекламы и метеорологических задач. Его бизнес постепенно вышел за пределы Украины. В США Пастернак переехал в начале 1990-х годов, а впоследствии основал Worldwide Aeros Corp.

Компания расположилась в Калифорнии и сосредоточилась на разработке летательных аппаратов, легче воздуха.



Игорь Пастернак и президент США Барак Обама / Фото из фейсбука Игоря Пастернака

Что необычного в современных дирижаблях Пастернака?

Один из самых известных проектов Пастернака – Aeroscraft, гибридный летательный аппарат, сочетающий принцип аэростатической и аэродинамической подъемной силы. То есть часть подъемной силы обеспечивает гелий, а часть – форма самого аппарата и его движение в воздухе.

Основная идея заключается в создании большого воздушного транспорта, который мог бы перевозить значительные грузы и работать без традиционной взлетно-посадочной инфраструктуры. Пастернак также разрабатывал систему управления плавучестью, которая должна решить одну из главных проблем грузовых дирижаблей: после разгрузки аппарат становится легче, а значит, требует другого способа контроля подъемной силы.

Почему он продолжает строить дирижабли?

Для Пастернака это не просто бизнес, а идея, к которой он пришел еще в юности. Его компания за годы работы создала десятки летательных аппаратов, легче воздуха, а отдельные модели получили сертификацию авиационных регуляторов.

Так история львовского студента, увлекшегося дирижаблями, превратилась в многолетний инженерный проект и международный бизнес – с разработкой воздушных аппаратов, которые находят применение далеко за пределами традиционных представлений о дирижаблях.