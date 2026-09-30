Как Драгоманов предупреждал Европу об имперском терроре – расскажет 24 Канал.

Кем был ученый, которого преследовала империя?

Драгоманов родился в 1841 году в Гадяче на Полтавщине. Работал в Киевском университете, был активным участником украинского общественного движения и одним из организаторов "Старой общины". В 1875 году его уволили из университета за политическую неблагонадежность.

После этого он уехал за границу и впоследствии поселился в Швейцарии, где создал украинский издательский центр и бесцензурную типографию. Там выходил сборник "Громада", материалы которого распространялись и в Российской империи. Деятельность Драгоманова привлекала внимание царских властей.

Его имя упоминалось в контексте Эмского указа 1876 года, который усилил запреты на украинское слово.

Важно! Драгоманов не был причиной или автором Эмского указа. Непосредственным инициатором репрессивных мер был Михаил Юзефович. Однако указ предусматривал, в частности, ссылку Драгоманова и Павла Чубинского как нежелательных для имперских властей деятелей.

Как Драгоманов говорил об Украине Европе?

После эмиграции Драгоманов не прекратил борьбу. Он пытался донести до европейского интеллектуального сообщества, что украинский вопрос – не просто внутренняя проблема Российской империи. В 1878 году на Международном литературном конгрессе в Париже он выступил с речью "Украинская литература, запрещенная российским правительством".

Драгоманов рассказал о запретах на украинский язык и литературу и объяснил европейской аудитории масштабы имперской цензуры. Экземпляры доклада получили, в частности, Виктор Гюго и Карл Маркс. Это была одна из первых попыток системно вынести украинский вопрос на международный уровень.



Михаил Драгоманов с Лесей Украинкой / Фото из открытых источников

Почему он не доверял российской оппозиции?

Драгоманов сам был сторонником социалистических идей, однако критически относился к российским революционным движениям и их террористическим методам. Он понимал проблему шире, чем просто противостояние "царская власть – оппозиция".

По его мнению, даже противники самодержавия могли не признавать права украинцев на собственное политическое и культурное развитие. Поэтому Украина, считал Драгоманов, не должна была просто ждать, пока русские революционеры изменят империю. Украинцы должны были самостоятельно отстаивать свои права.

Украинский институт национальной памяти называет Драгоманова "первым европейским послом политически еще несуществующей Украины". У него не было ни государства, ни дипломатического паспорта, ни официальной должности. Были лишь типография, публикации и возможность общаться с европейцами. Его главный тезис оставался неизменным:

Украинский вопрос – это не просто внутренний спор России, а вопрос прав народа, которому империя ограничивает язык, культуру и политическое развитие.

Именно поэтому наследие Драгоманова важно и сегодня: еще в XIX веке он пытался объяснить Европе, что борьба против царизма сама по себе не означает отказа от имперского мышления.