Что известно о короле и почему его назвали Львиным Сердцем – рассказали эксперты English Heritage.

Ричард родился в 1157 году и был сыном английского короля Генриха II. Еще при жизни отца он прославился как талантливый воин и полководец. После смерти Генриха II в 1189 году Ричард стал королем Англии.

Его правление длилось всего десять лет – до 1199 года. Прозвище "Львиное Сердце" закрепилось за ним благодаря военной отваге и репутации бесстрашного воина

Почему король почти не занимался делами Англии?

Ричард значительную часть своего правления провел вдали от страны. Его главной целью стал Третий крестовый поход, в который он отправился в 1190 году. Именно там он столкнулся с одним из самых известных своих противников – султаном Саладином. Ричард одержал победы под Акрой, Арсуфом и Яффой, после чего в 1192 году стороны заключили Яффский договор.

Но, возвращаясь с Ближнего Востока, Ричард попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду V, а впоследствии был передан императору Священной Римской империи Генриху VI. За увольнение короля Англия заплатила огромный выкуп – 150 тысяч марок серебра.



Король Ричард Львиное Сердце / Фото Википедия

Почему закончилась история Львиного Сердца?

По возвращении Ричард вновь отправился на континент, где продолжил борьбу за свои владения. В 1199 году во время осады замка Шалю он получил смертельное ранение.

Король умер во Франции в возрасте 41 года. Парадокс его правления заключается в том, что Ричард стал одним из самых известных английских королей, хотя за десять лет правления провел в Англии совсем немного времени.

После его смерти престол перешел к младшему брату Иоанну Безземельному. Именно поэтому образ Ричарда Львиное Сердце остается столь противоречивым: для одних он был отважным рыцарем и большим полководцем, а для других – королем, который гораздо больше интересовался войнами за пределами Англии, чем собственным королевством.