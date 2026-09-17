Его жизнь – это уникальный пример долголетия. Сегодня, когда Европа сталкивается с демографическим кризисом и старением населения, история Ловалло приобретает особую значимость. Ученые из Gerontology Research Group подтвердили его возраст и изучают его биографию, пытаясь понять, как человеческий организм может функционировать более века. Но для самого Витантонио секрет долголетия был прост: любовь к семье и ежедневный труд. Его история – это свидетельство целой эпохи. И о нем вам расскажет 24 Канал!

Родившийся на рубеже эпох

Чтобы понять масштаб личности Витантонио Ловалло, необходимо погрузиться в географический и социальный контекст его происхождения. Он появился на свет 25 марта 1914 года в городке Авильяно, расположенном в регионе Базиликата на юге Италии. Это было время, когда Европа, ослепленная собственными амбициями, стояла в шаге от пропасти Первой мировой войны. Базиликата начала XX века – это суровый, изолированный горный край, зажатый между Апеннинами. Международные историки часто описывают этот регион того времени как территорию, где время остановилось. Земля здесь требовала от людей сверхчеловеческих усилий, а бедность была не просто социальным статусом, а наследственной реальностью.

Детство Витантонио прошло в тени Большой войны. Хотя он был слишком мал, чтобы осознавать глобальные геополитические сдвиги, он рос в мире, где не хватало базовых ресурсов. Он рос в мире, который только-только приходил в себя после пандемии "испанского гриппа" 1918 года, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, забрала жизни десятков миллионов людей. Его главным учителем стала природа Южной Италии, которая не прощала слабости, но щедро вознаграждала за выносливость и упорный труд.

Между диктатурой и немецким пленом: истинное лицо войны

Юность Ловалло пришлась на период тектонических политических перемен. Установление фашистской диктатуры Бенито Муссолини в 1922 году изменило страну, однако для простых крестьян Авильяно повседневная реальность оставалась прежней: изнурительный труд от рассвета до заката. Витантонио выбрал путь, который многим его сверстникам казался бесперспективным – он остался верен земле, отказавшись от массовой эмиграции в Соединенные Штаты или Южную Америку.

Однако история не позволила ему остаться в стороне. Вторая мировая война жестоко ворвалась в его жизнь, и именно этот этап биографии Ловалло делает его судьбу исключительной. В отличие от многих долгожителей, чья жизнь прошла в относительном покое, Витантонио познал самое страшное лицо XX века. Он был мобилизован в итальянскую армию и отправлен на фронт. Сначала его направили в Грецию, затем на остров Родос. После капитуляции Италии в 1943 году он попал в немецкий плен и был переправлен в лагерь для военнопленных Stalag VIII C на территории Германии. Согласно данным немецких военных архивов, условия в лагерях были катастрофическими: экстремальные температуры, нехватка еды, принудительный труд и постоянные угрозы жизни.



Витантонио Ловалло во время Второй мировой войны / Фото Wikimedia

Годы, проведенные в немецком плену, стали самым тяжелым испытанием для его физического и психологического здоровья. Международные исследователи травм отмечают, что выживание в таких условиях требует колоссальной внутренней стойкости. Витантонио не сломался. Он сохранил человечность, достоинство и непреодолимое желание вернуться в родные горы Базиликаты. Его возвращение домой после войны было похоже на воскресение – он вернулся в страну, лежавшую в руинах, но с твердым намерением восстановить свою жизнь с нуля.

Экономическое чудо и феномен "Cucina Povera"

Послевоенная Италия пережила так называемое "экономическое чудо" (Il Boom). В 1950-х и 1960-х годах страна стремительно индустриализировалась. Миллионы жителей юга массово переезжали на север – в Милан, Турин, Геную, чтобы работать на заводах. Но Витантонио снова сделал нетипичный выбор. Он остался в Авильяно. Его жизнь была неразрывно связана с сельским хозяйством. Он работал пастухом, фермером, погонщиком мулов, выращивал оливки, виноград, пшеницу, следуя тем же методам, что и его предки столетиями ранее.

Исследователи долголетия подчеркивают, что его образ жизни был идеальным, естественным воплощением средиземноморской диеты. Это была настоящая "cucina povera" (кухня бедняков) – рацион, продиктованный не модными трендами, а необходимостью. Основой его питания были свежие овощи, бобовые, оливковое масло собственного производства, немного домашнего вина и крайне редкое употребление мяса. Добавьте к этому ежедневный интенсивный физический труд на свежем воздухе, которым он занимался до 106 лет, и отсутствие хронического цифрового стресса, присущего жителям современных мегаполисов, – и вы получите рецепт долголетия, который невозможно синтезировать в лаборатории.

Любил к родным, жизнь и труд

Перейдя рубеж в 100 лет в 2014 году, Витантонио Ловалло постепенно стал национальной гордостью. Когда ему исполнилось 112 лет в начале 2026 года, он официально вошел в элитный клуб супердолгожителей (supercentenarians), став самым пожилым мужчиной Италии и Европы. Его жизнь стала предметом пристального внимания международного научного сообщества.

Но сам Витантонио относился к своей славе с присущей ему горной иронией. Для него секрет долголетия не скрывался в сложных медицинских терминах или генетических маркерах. Он часто повторял, что главное – это глубокая любовь к своей семье и умение принимать жизнь такой, какая она есть, без лишних жалоб. Он пережил не только две мировые войны, но и падение Берлинской стены, высадку человека на Луну, появление интернета и искусственного интеллекта. Как вспоминали его родные, ум Ловалло оставался ясным, а память – хорошей. Он помнил имена своих сослуживцев, которые навсегда остались в лагерях Германии, и передавал эти воспоминания своим многочисленным внукам и правнукам.



Витантонио Ловалло с родными / Фото из личного архива

Смерть Витантонио Ловалло 15 сентября 2026 года взяла последнего свидетеля целой эпохи. Его жизнь показала, что долголетие зависит не от лекарств или технологий, а от психологической устойчивости, ежедневного труда и связи с семьей и землей. Базиликата не входит в число классических "Голубых зон" вроде Сардинии или Окинавы, но такие люди, как Витантонио, доказывают: суровые условия могут закалять организм.