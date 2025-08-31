31 серпня, 16:10
У передмісті Дніпра пролунала серія вибухів
Основні тези
- 31 серпня в передмісті Дніпра пролунали вибухи.
- Раніше в регіоні оголосили тривогу через загрозу дронів.
Опівдні 31 серпня росіяни вдарили по Дніпру. На околицях міста чули вибухи.
О 15:51 у Дніпровському районі була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
О 16:07 моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Дніпра.
Вони писали про перебування російського безпілотника над містом. Також зазначалося, що ще 4 "Шахеди" летять на Дніпро або повз нього. Сили ППО працюють по цілях противника.
О 16:17 у Дніпрі чули новий вибух.
О 16:21 знову гучно у місті.
У мережі поширюють кадри прольоту російських БпЛА над населеним пунктом.
Ворожий дрон пролітає над Дніпром: дивіться відео
Що відомо про останні атаки дронами на Україну?
- У ніч проти 31 серпня росіяни вкотре запустили по Україні безпілотники різних типів. Усього – 142 одиниці. З них знешкодити вдалося 126. На жаль, не минулося без влучань. Вони зафіксовані на 10 локаціях.
- Найбільше перепало Одещині. Там противник уразив 4 об'єкти ДТЕК.
- Також окупанти атакували Ніжин, а саме підприємство критичної інфраструктури. Внаслідок удару у місті зникли світло і вода.