24 Канал Новини України У передмісті Дніпра пролунала серія вибухів
31 серпня, 16:10
У передмісті Дніпра пролунала серія вибухів

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 31 серпня в передмісті Дніпра пролунали вибухи.
  • Раніше в регіоні оголосили тривогу через загрозу дронів.

Опівдні 31 серпня росіяни вдарили по Дніпру. На околицях міста чули вибухи.

О 15:51 у Дніпровському районі була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

О 16:07 моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Дніпра.

Вони писали про перебування російського безпілотника над містом. Також зазначалося, що ще 4 "Шахеди" летять на Дніпро або повз нього. Сили ППО працюють по цілях противника.

О 16:17 у Дніпрі чули новий вибух.

О 16:21 знову гучно у місті.

У мережі поширюють кадри прольоту російських БпЛА над населеним пунктом.

Ворожий дрон пролітає над Дніпром: дивіться відео

Що відомо про останні атаки дронами на Україну?

  • У ніч проти 31 серпня росіяни вкотре запустили по Україні безпілотники різних типів. Усього – 142 одиниці. З них знешкодити вдалося 126. На жаль, не минулося без влучань. Вони зафіксовані на 10 локаціях.
  • Найбільше перепало Одещині. Там противник уразив 4 об'єкти ДТЕК.
  • Також окупанти атакували Ніжин, а саме підприємство критичної інфраструктури. Внаслідок удару у місті зникли світло і вода.