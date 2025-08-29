Президент Володимир Зеленський назвав дві головні цілі зустрічі української делегації з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Зокрема, вони обговорять прискорення поставок зброї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у п’ятницю, 29 серпня.

Які цілі зустрічі української делегації з Віткоффом?

Президент Володимир Зеленський назвав основною метою візиту української делегації до США прискорення поставок зброї, яку фінансують партнери України.

Ми купуємо зброю в США. В нас є кілька партнерів, які готові це фінансувати… Ми хочемо, щоб цей коридор працював і працював швидше,

– зазначив він.

Другою темою зустрічі стане демонстрація того, що Росія не готова до дипломатичного врегулювання, зокрема через удари по українських містах. Для цього Україна скликала засідання Радбезу ООН, на якому країну представлятиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Президент також повідомив, що голова ОП Андрій Єрмак проведе зустріч із Стівом Віткоффом, де будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо та постпред України при ООН Сергій Кислиця, які "проговорять те, що ми домовлялись із президентом Трампом".

Зеленський додав, що Україна продовжує роботу в кількох напрямках, зокрема з Туреччиною, а наступного тижня заплановані переговори з європейськими партнерами.

Що відомо про зустріч із Віткоффом?