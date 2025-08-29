Президент Владимир Зеленский назвал две главные цели встречи украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В частности, они обсудят ускорение поставок оружия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского в пятницу, 29 августа.

Какие цели встречи украинской делегации с Уиткоффом?

Президент Владимир Зеленский назвал основной целью визита украинской делегации в США ускорение поставок оружия, которое финансируют партнеры Украины.

Мы покупаем оружие в США. У нас есть несколько партнеров, которые готовы это финансировать... Мы хотим, чтобы этот коридор работал и работал быстрее,

– отметил он.

Второй темой встречи станет демонстрация того, что Россия не готова к дипломатическому урегулированию, в частности из-за ударов по украинским городам. Для этого Украина созвала заседание Совбеза ООН, на котором страну будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.

Президент также сообщил, что председатель ОП Андрей Ермак проведет встречу со Стивом Уиткоффом, где будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и постпред Украины при ООН Сергей Кислица, которые "проговорят то, что мы договаривались с президентом Трампом".

Зеленский добавил, что Украина продолжает работу в нескольких направлениях, в частности с Турцией, а на следующей неделе запланированы переговоры с европейскими партнерами.

Что известно о встрече с Виткоффом?