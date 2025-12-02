Є вплив на переговори: як корупційний скандал хочуть використати проти України

Нещодавній антикорупційний скандал у сфері енергетики має негативний вплив на переговорні позиції України з адміністрацією Дональда Трампа. Влада США може спробувати використати це, щоб схилити Київ до невигідних умов завершення російсько-української війни. Кремль також пробує скористатись цим, щоб домогтися свого.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 каналу, що антикорупційні органи України роблять свою справу добре, але їхні розслідування дають підставу США подати це так, ніби корумпована держава не хоче домовлятися. Мовляв, у такому випадку треба це робити без неї.

Як корупцію в Україні можуть використати на переговорах?

Ігор Чаленко зауважив, що акцентувати на корупцію в Україні під час переговорного процесу є деструктивно, адже у США також зараз чимало внутрішніх проблем та скандалів, які негативно впливають на імідж держави та підтримку адміністрації Трампа.

Я звернув увагу на повідомлення Майкла Мак-Фола (колишній посол США в Росії – 24 Канал), який написав, що дуже б хотів, аби у США була така ж корупційна вертикаль, як і в Україні. Тому очевидно, що це фактор тиску на нашу державу, але наші європейські партнери підкреслюють дієвість НАБУ та САП. Це є свідченням необхідності подальшого реформування України,

– наголосив він.

Попри це, ймовірність тиску на голову української делегації Рустема Умєрова, під час переговорів із США щодо завершення війни в Україні, велика. Все тому, що він є свідком в антикорупційній справі у сфері енергетики.

За словами політолога, у сукупності це все створює певні важелі впливу на позицію офіційного Києва та європейських партнерів. США можуть посилати сигнал Європі щодо начебто недоцільності підтримувати Україну з огляду на корупцію всередині. Цьому також підігрує Росія. Під час останніх виступів Володимира Путіна часто згадував про корупцію та її негативні наслідки.

Це впливає на створення передумов, коли Україну намагаються витіснити із перемовин, щоб офіційний Київ втратив суб'єктність. Однак суб'єктність нам зараз якраз треба посилювати, бо у США, ймовірно, є бажання домовитись з Росією коштом України,

– припустив Чаленко.

Однак, він підкреслив, що цього допускати не можна, адже більшість американських виборців прагнуть, щоб адміністрація Трампа та далі тиснула на Кремль та підтримувала нашу державу, попри складнощі з корупцією.

Як тривають переговори між Україною та США щодо завершення війни?