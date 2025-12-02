Есть влияние на переговоры: как коррупционный скандал хотят использовать против Украины

Недавний антикоррупционный скандал в сфере энергетики имеет негативное влияние на переговорные позиции Украины с администрацией Дональда Трампа. Власти США могут попытаться использовать это, чтобы склонить Киев к невыгодным условиям завершения российско-украинской войны. Кремль также пытается воспользоваться этим, чтобы добиться своего.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 каналу, что антикоррупционные органы Украины делают свое дело хорошо, но их расследования дают основание США подать это так, будто коррумпированное государство не хочет договариваться. Мол, в таком случае надо это делать без него.

К теме "В России такого не увидишь": Макрон отреагировал на коррупционный скандал с Миндичем

Как коррупцию в Украине могут использовать на переговорах?

Игорь Чаленко заметил, что акцентировать на коррупции в Украине во время переговорного процесса деструктивно, ведь в США также сейчас немало внутренних проблем и скандалов, которые негативно влияют на имидж государства и поддержку администрации Трампа.

Я обратил внимание на сообщение Майкла Мак-Фола (бывший посол США в России – 24 Канал), который написал, что очень бы хотел, чтобы в США была такая же коррупционная вертикаль, как и в Украине. Поэтому очевидно, что это фактор давления на наше государство, но наши европейские партнеры подчеркивают действенность НАБУ и САП. Это является свидетельством необходимости дальнейшего реформирования Украины,

– подчеркнул он.

Несмотря на это, вероятность давления на главу украинской делегации Рустема Умерова, во время переговоров с США по завершению войны в Украине, велика. Все потому, что он является свидетелем в антикоррупционном деле в сфере энергетики.

По словам политолога, в совокупности это все создает определенные рычаги влияния на позицию официального Киева и европейских партнеров. США могут посылать сигнал Европе о якобы нецелесообразности поддерживать Украину, учитывая коррупцию внутри. Этому также подыгрывает Россия. Во время последних выступлений Владимира Путина часто упоминал о коррупции и ее негативных последствиях.

Это влияет на создание предпосылок, когда Украину пытаются вытеснить из переговоров, чтобы официальный Киев потерял субъектность. Однако субъектность нам сейчас как раз надо усиливать, потому что в США, вероятно, есть желание договориться с Россией за счет Украины,

– предположил Чаленко.

Однако, он подчеркнул, что этого допускать нельзя, ведь большинство американских избирателей стремятся, чтобы администрация Трампа и дальше давила на Кремль и поддерживала наше государство, несмотря на сложности с коррупцией.

Как продолжаются переговоры между Украиной и США по завершению войны?