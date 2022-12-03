Крок до повернення української молитви у Києво-Печерську Лавру, – Епіфаній про її перехід до ПЦУ
Джерело:Митрополит Епіфаній
Напередодні стало відомо, що Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Але чи означає це, що вона тепер входить до Помісної Церкви?
На це питання вирішив пролити світло Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він спробував пояснити, чому перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим, і що буде з нею далі.
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Вагомий крок до повернення Лаври зроблено
За словами Епіфанія, розбудова Помісної Церкви – тривалий і складний процес. І він вимагає мудрості, зваженості, а також терпіння. Крім того, знадобляться твердість та наполегливість.
Він зауважив, що багато людей прагнули б миттєвого розв'язання усіх проблем і питань. Зокрема тих, які стосуються церкви. Але Епіфаній нагадав, що так не буває. Весь шлях довгий і він супроводжується тривалою працею: "від каменю, закладеного в основу, до завершення будівлі".
Митрополит зауважив, що 1 грудня вдалося основу Помічної Церкви посилити одним з наріжних каменів. ПЦУ вдалося зробити вагомий крок, щоб до Києво-Печерської Лаври повернулася українська молитва.
Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв'язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб'єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля,
– наголосив він.
Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі
- Почнімо з того, що напередодні СБУ проводила у ній обшуки. Під час них спецслужби виявили та вилучили гроші, пропагандистську літературу. Крім того, на території комплексу перебували громадяни Росії та ті, чиї паспорти були ще зразка СРСР.
- Уже в четвер 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. До Єдиного державного реєстру вже внесли відомості про відповідну юридичну особу.
- Міністр культури України Олександр Ткаченко зауважив, що тепер уся територія Лаври – державна власність. Мовиться як про Верхню, де розташовані заповідник і музей. Так і Нижню, яку ще за часів президентства Януковича передали УПЦ у безстрокову оренду.
- Невдовзі секретар РНБО Олексій Данілов вирішив розставити крапки над "і". За його словами Києво-Печерська Лавра не переходила до ПЦУ. Він додав, що відповідних документів не приймав ані Кабмін, ані інші українські відомства.
- Тим часом чутки про перехід Лаври до ПЦУ не на жарт розпалили вогонь серед самих росіян. У країні-агресорці вже навіть закликають бомбити святиню. Мовляв, якщо вона не підпорядковується РПЦ, то її потрібно стерти з лиця землі.