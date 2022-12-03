Крок до повернення української молитви у Києво-Печерську Лавру, – Епіфаній про її перехід до ПЦУ

Напередодні стало відомо, що Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Але чи означає це, що вона тепер входить до Помісної Церкви?

На це питання вирішив пролити світло Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він спробував пояснити, чому перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим, і що буде з нею далі.

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Вагомий крок до повернення Лаври зроблено

За словами Епіфанія, розбудова Помісної Церкви – тривалий і складний процес. І він вимагає мудрості, зваженості, а також терпіння. Крім того, знадобляться твердість та наполегливість.

Він зауважив, що багато людей прагнули б миттєвого розв'язання усіх проблем і питань. Зокрема тих, які стосуються церкви. Але Епіфаній нагадав, що так не буває. Весь шлях довгий і він супроводжується тривалою працею: "від каменю, закладеного в основу, до завершення будівлі".

Митрополит зауважив, що 1 грудня вдалося основу Помічної Церкви посилити одним з наріжних каменів. ПЦУ вдалося зробити вагомий крок, щоб до Києво-Печерської Лаври повернулася українська молитва.

Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв'язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб'єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля,

– наголосив він.

Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі