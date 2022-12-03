Шаг к возвращению украинской молитвы в Киево-Печерскую Лавру, – Эпифаний об ее переходе в ПЦУ

Накануне стало известно, что Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Но значит ли это, что она теперь входит в Поместную Церковь?

На этот вопрос решил пролить свет Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Он попытался объяснить, почему переход Киево-Печерской Лавры к ПЦУ не может быть мгновенным, и что будет с ней дальше.

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Весомый шаг к возвращению Лавры сделан

По словам Эпифании, развитие Поместной Церкви – длительный и сложный процесс. И он требует мудрости, взвешенности, а также терпения. Кроме того, понадобятся жесткость и настойчивость.

Он отметил, что многие люди стремились бы мгновенно решить все проблемы и вопросы. В частности, касающиеся церкви. Но Эпифаний напомнил, что так не бывает. Весь путь долог и он сопровождается длительным трудом: "от камня, заложенного в основание, до завершения здания".

Митрополит отметил, что 1 декабря удалось основу Поместной Церкви усилить одним из краеугольных камней. ПЦУ удалось сделать весомый шаг, чтобы в Киево-Печерскую Лавру вернулась украинская молитва.

Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло – сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец,

– подчеркнул он.

Что происходит в Киево-Печерской Лавре