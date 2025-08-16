В Офісі Президента відреагували на заяву ЗМІ щодо попередньої домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо "повітряного перемир'я" в Україні. Київ поки що не чув нічого про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина у соцмережі Х.

Цікаво Війна закінчиться задовго до Різдва, якщо зустрінуться Зеленський, Трамп і Путін, – сенатор Грем

Що написав Литвин щодо інформації про "повітряне перемир'я"?

Дмитро Литвин відповів на допис журналіста The Economist Олівера Керрола, який поширив інформацію про попередні домовленості президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна про "повітряне перемир'я" в Україні.

На це радник Володимира Зеленського з комунікацій відповів, що українська сторона не обізнана із цими домовленостями.

Ми ще нічого про це не чули,

– написав Литвин.

Після цього Олівер Керрол написав новий допис у соцмережі Х, поділившись дописом Литвина, та підписавши: "Можливо, ситуація з повітряним перемир'ям є більш попередньою, ніж вказало джерело".

До слова, видання Axios написало, що Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Путін не прагне до припинення вогню, а віддає перевагу всебічній угоді щодо завершення війни. Водночас позиція України та Європи полягає у тому, що спершу має бути повне припинення вогню, а вже після вестися переговори щодо мирної угоди.