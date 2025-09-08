Путін нахабніє, Трамп – у ступорі: політолог оцінив перспективи мирного процесу
- Переговори про припинення війни в Україні не приносять результатів, ситуація погіршується через посилення позицій Путіна та слабкість Трампа.
- Путін і Сі Цзіньпін демонструють військову силу, що є загрозою для Східної Азії, тоді як Трамп не визначився з позицією щодо мирного процесу в Україні.
Переговори щодо припинення війни в Україні проходили в різних форматах та у різних країнах впродовж кількох місяців, проте наразі не принесли результатів. Ба більше відбувається регрес перемовного процесу.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що замість переговорів про завершення війни відбувається протилежне – "мертвий сезон" у цьому питанні.
До теми Трамп не збирається знущатися з Путіна, переговори були галасом з нічого, – The Telegraph
Що зміцнило впевненість Путіна?
"Володимир Путін після Аляски і після того, як відвідав Китай, де на параді стояв поруч з Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином, знахабнів. Він відчуває безкарність і не бажає домовлятися ні про жодний мир. Путін відверто говорить, що хоче або продовження війни, або капітуляцію України", – наголосив політолог.
Тому найближчим часом про жодні мирні переговори не буде йтися. Не варто очікувати у цьому сенсі, на його думку, якихось конкретних дій та результатів.
Відбуватиметься певна імітація активності. Росіяни мають показати Трампу, що вони не проти переговорів і будуть домовлятись. Можливо, буде новий раунд переговорів в Стамбулі. Також імовірні нові ініціативи з боку США,
– припустив він.
Також Путін може запропонувати, наприклад, домовленості щодо Запорізької АЕС, про що він говорив в Китаї. Однак жодного реального просування до завершення війни, за його словами, не буде.
Ситуація навпаки погіршилась. Путін відчув слабкість Трампа і водночас підтримку Китаю. При цьому Пекін не буде напряму підтримувати Москву у війні, це не в його інтересах. Проте, коли на параді поруч з Сі Цзіньпіном були Путін та Кім Чен Ин, це, на думку політолога, була демонстрація насамперед США неформального військового союзу трьох ядерних держав.
Це загроза не для України – йдеться скоріше про Східну Азію і Тихоокеанський регіон. І США мають на це звернути увагу, адже те, що відбулося на початку вересня, це – демонстрація сили з боку Китаю. А з боку Трампа – лише перейменування Міністерства оборони США у Міністерство війни,
– пояснив Володимир Фесенко.
Воювати Трамп збирається, судячи з його постів у власній соцмережі, навіть не з Венесуелою. Там, за словами президента США, може бути точкове застосування воєнної сили. А якраз з власними громадянами у Чикаго.
Тому, як зауважив політолог, прогресу в мирних переговорах немає, а є відчутно послаблені позиції США і Трамп – у ступорі, який не знає, що робити з мирним процесом в Україні.
Що відбувається з мирними переговорами?
- Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці виникла можливість зустрічі очільника Кремля з Володимиром Зеленським. Також активізувалися країни-союзники щодо гарантій безпеки для України.
- Відомо що Путін заявив, що зустріч з президентом України нібито можливо провести в Москві. Однак Зеленський відмовився від цього, зазначивши, що не може поїхати до "столиці цього терориста", адже Україна "щодня перебуває під ракетними обстрілами". Український президент наголосив, що це Путін має приїхати в Київ для проведення перемовин.
- Також "Коаліція охочих", обговорюючи гарантії безпеки України, не дійшла згоди щодо відправки військ в Україну після припинення вогню. Певні держави відмовились це робити. Зокрема США не розміщуватимуть свій контингент в Україні, проте готові продовжувати надавати розвіддані, забезпечувати зв'язком та можуть виступати у ролі "наглядача, координатора, посередника у переговорах".