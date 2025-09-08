Путин наглеет, Трамп – в ступоре: политолог оценил перспективы мирного процесса
- Переговоры о прекращении войны в Украине не приносят результатов, ситуация ухудшается из-за усиления позиций Путина и слабости Трампа.
- Путин и Си Цзиньпин демонстрируют военную силу, что является угрозой для Восточной Азии, тогда как Трамп не определился с позицией по мирному процессу в Украине.
Переговоры о прекращении войны в Украине проходили в разных форматах и в разных странах в течение нескольких месяцев, однако пока не принесли результатов. Более того, происходит регресс переговорного процесса.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что вместо переговоров о завершении войны происходит прямо противоположное – "мертвый сезон" в этом вопросе.
К теме Трамп не собирается издеваться над Путиным, переговоры были шумом из ничего, – The Telegraph
Что укрепило уверенность Путина?
"Владимир Путин после Аляски и после того, как посетил Китай, где на параде стоял рядом с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, обнаглел. Он чувствует безнаказанность и не желает договариваться ни о каком мире. Путин откровенно говорит, что хочет или продолжения войны, или капитуляцию Украины", – подчеркнул политолог.
Поэтому в ближайшее время ни о каких мирных переговорах не будет идти речи. Не стоит ожидать в этом смысле, по его мнению, каких-то конкретных действий и результатов.
Будет происходить определенная имитация активности. Россияне должны показать Трампу, что они не против переговоров и будут договариваться. Возможно, будет новый раунд переговоров в Стамбуле. Также вероятны новые инициативы со стороны США,
– предположил он.
Также Путин может предложить, например, договоренности по Запорожской АЭС, о чем он говорил в Китае. Однако никакого реального продвижения к завершению войны, по его словам, не будет.
Ситуация наоборот ухудшилась. Путин почувствовал слабость Трампа и одновременно поддержку Китая. При этом Пекин не будет напрямую поддерживать Москву в войне, это не в его интересах. Однако, когда на параде рядом с Си Цзиньпином были Путин и Ким Чен Ын, это, по мнению политолога, была демонстрация прежде всего США неформального военного союза трех ядерных держав.
Это угроза не для Украины – речь идет скорее о Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. И США должны на это обратить внимание, ведь то, что произошло в начале сентября, это – демонстрация силы со стороны Китая. А со стороны Трампа – только переименование Министерства обороны США в Министерство войны,
– объяснил Владимир Фесенко.
Воевать Трамп, судя по его постам в собственной соцсети, собирается даже не с Венесуэлой. Там, по словам президента США, может быть точечное применение военной силы. А как раз с собственными гражданами в Чикаго.
Поэтому, как заметил политолог, прогресса в мирных переговорах нет, а есть ощутимо ослабленные позиции США и Трамп – в ступоре, который не знает, что делать с мирным процессом в Украине.
Что происходит с мирными переговорами?
- После встречи Трампа и Путина на Аляске возникла возможность встречи главы Кремля с Владимиром Зеленским. Также активизировались страны-союзники по гарантиям безопасности для Украины.
- Известно что Путин заявил, что встречу с президентом Украины якобы возможно провести в Москве. Однако Зеленский отказался от этого, отметив, что не может поехать в "столицу этого террориста", ведь Украина "ежедневно находится под ракетными обстрелами". Украинский президент подчеркнул, что это Путин должен приехать в Киев для проведения переговоров.
- Также "Коалиция желающих", обсуждая гарантии безопасности Украины, не пришла к согласию относительно отправки войск в Украину после прекращения огня. Определенные государства отказались это делать. В частности США не будут размещать свой контингент в Украине, однако готовы продолжать предоставлять разведданные, обеспечивать связью и могут выступать в роли "наблюдателя, координатора, посредника в переговорах".