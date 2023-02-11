До України прибула перша партія ефективної зброї проти "Шахідів" від Литви: захопливе фото
Джерело:Арвідас Анушаускас
Нещодавно Київ з робочим візитом відвідав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Тоді він анонсував надання Україні 36 зенітних ракетних комплексів.
Вже у суботу, 11 лютого, перша партія зенітних установок Л-70 прибула до України. Вони допоможуть захистити критичну інфраструктуру нашої держави.
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Як працюють Л-70
40-міліметрова автоматична гармата Bofors L70 – автоматична гармата багатоцільового призначення, розроблена шведською компанією AB Bofors ще у другій половині 40-х років.
Попри свій вік, ця артилерійська система не просто залишається у строю, а є однією з найбільш популярних та активно конкурує зі швейцарською Oerlikon GDF. Ба більше, саме Bofors L70 є основою значної кількості сучасних зенітних систем морського та наземного базування, перебуває на озброєнні декількох десятків країн, у частині з яких вироблялась за ліцензією.
Ефективність L70 полягає у тому, що боєприпаси мають високу потужність, а розробники зробили ставку не на скорострільність, а на високу купчастість. Зокрема швидкострільність цієї установки становить 240-330 пострілів за хвилину.
Ці гармати зможуть ефективно захистити українське небо від іранських дронів. L70 відрізняється максимальною економічністю, відсутності навіть натяку на дефіцит боєприпасів, а також гарантованою ймовірністю знищення цілі типу "Shahed-136" однією-двома чергами. При цьому ефективна дальність вогню становить 3-4 кілометри.
Чи отримає Україна літаки від партнерів
- Про передачу Україні винищувачів вперше заговорив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. Він повідомив, що нідерландський уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Він наголосив, що в Нідерландів немає жодних табу щодо передачі винищувачів.
- Про готовність передати Україні винищувачі заявили і в Польщі. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що питання буде погоджуватися з країнами НАТО, тобто Польща готова діяти в повній координації.
- Натомість німецький канцлер Олаф Шольц виключив постачання Україні винищувачів, однак згодом сказав, що питання потребує дискусій. Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що тема літаків не є табуйована.
- Варто зазначити, що найважливіше значення має позиція США, оскільки літаки F-16 вироблені саме в Америці. Відтак, дозвіл навіть про реекспорт літаків проходитиме через Вашингтон.
- Спершу в Білому домі заявили, що готові до обговорення теми літаків. Та 30 січня президент США Джо Байден, відповідаючи на питання, чи буде Америка постачати Україні літаки, сказав "ні".
- Ймовірно, Байден міг не почути питання, оскільки він виходив з гелікоптера, де був гамір. У Білому домі вже прокоментували заяву Байдена, однак не дали конкретної відповіді. Відтак, стверджувати, що США відмовилися постачати Україні винищувачі, наразі не варто.
- Цілком ймовірно, що США постачатимуть літаки F-16 в інші країни, після чого Україна отримає винищувачі. Тобто, США не передаватимуть літаки Україні прямо, але водночас дозволять реекспорт.