В Украину прибыла партия эффективного оружия против "Шахидов" от Литвы: захватывающее фото

Недавно Киев с рабочим визитом посетил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Тогда он анонсировал предоставление Украине 36 зенитных ракетных комплексов.

Уже в субботу, 11 февраля, первая партия зенитных установок Л-70 прибыла в Украину. Они помогут защитить критическую инфраструктуру нашего государства.

К теме Литва передаст Украине эффективное оружие против "Шахидов"

Как работают Л-70

40-миллиметровая автоматическая пушка Bofors L70 – автоматическая пушка многоцелевого назначения, разработанная шведской компанией AB Bofors еще во второй половине 40-х годов.

Украина получила зенитные установки Л-70 от Литвы / Фото Арвидас Анушаускас

Несмотря на свой возраст, эта артиллерийская система не просто остается в строю, а является одной из самых популярных и активно конкурирует со швейцарской Oerlikon GDF. Более того, именно Bofors L70 является основой значительного количества современных зенитных систем морского и наземного базирования, находится на вооружении нескольких десятков стран, в части из которых производилась по лицензии.

Эффективность L70 заключается в том, что боеприпасы обладают высокой мощностью, а разработчики сделали ставку не на скорострельность, а на высокую кучность. В частности, быстрострельность этой установки составляет 240-330 выстрелов в минуту.

Эти пушки смогут эффективно оградить украинское небо от иранских дронов. L70 отличается максимальной экономичностью, отсутствием даже намека на дефицит боеприпасов, а также гарантированной вероятностью уничтожения цели типа "Shahed-136" одной-двумя очередями. При этом эффективная дальность огня составляет 3-4 километра.

Получит ли Украина самолеты от партнеров