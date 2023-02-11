В Украину прибыла партия эффективного оружия против "Шахидов" от Литвы: захватывающее фото
Источник:Арвидас Анушаускас
Недавно Киев с рабочим визитом посетил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Тогда он анонсировал предоставление Украине 36 зенитных ракетных комплексов.
Уже в субботу, 11 февраля, первая партия зенитных установок Л-70 прибыла в Украину. Они помогут защитить критическую инфраструктуру нашего государства.
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Как работают Л-70
40-миллиметровая автоматическая пушка Bofors L70 – автоматическая пушка многоцелевого назначения, разработанная шведской компанией AB Bofors еще во второй половине 40-х годов.
Несмотря на свой возраст, эта артиллерийская система не просто остается в строю, а является одной из самых популярных и активно конкурирует со швейцарской Oerlikon GDF. Более того, именно Bofors L70 является основой значительного количества современных зенитных систем морского и наземного базирования, находится на вооружении нескольких десятков стран, в части из которых производилась по лицензии.
Эффективность L70 заключается в том, что боеприпасы обладают высокой мощностью, а разработчики сделали ставку не на скорострельность, а на высокую кучность. В частности, быстрострельность этой установки составляет 240-330 выстрелов в минуту.
Эти пушки смогут эффективно оградить украинское небо от иранских дронов. L70 отличается максимальной экономичностью, отсутствием даже намека на дефицит боеприпасов, а также гарантированной вероятностью уничтожения цели типа "Shahed-136" одной-двумя очередями. При этом эффективная дальность огня составляет 3-4 километра.
Получит ли Украина самолеты от партнеров
- О передаче Украине истребителей впервые заговорил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра. Он сообщил, что нидерландское правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Он отметил, что у Нидерландов нет никаких табу по передаче истребителей.
- О готовности передать Украине истребители заявили и в Польше. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что вопрос будет согласовываться со странами НАТО, то есть Польша готова действовать в полной координации.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил поставки Украине истребителей, однако впоследствии сказал, что вопрос нуждается в дискуссиях. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что тема самолетов не табуирована.
- Следует отметить, что важнейшее значение имеет позиция США, поскольку самолеты F-16 произведены именно в Америке. Следовательно, разрешение даже о реэкспорте самолетов будет проходить через Вашингтон.
- Сначала в Белом доме заявили, что готовы к обсуждению темы самолетов. Но 30 января президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, будет ли Америка поставлять Украине самолеты, сказал "нет".
- Вероятно, Байден мог не услышать вопрос, поскольку он выходил из вертолета, где был шум. В Белом доме уже прокомментировали заявление Байдена, однако не дали конкретного ответа. Следовательно, утверждать, что США отказались поставлять Украине истребители, пока не стоит.
- По всей вероятности, США будут поставлять самолеты F-16 в другие страны, после чего Украина получит истребители. То есть США не будут передавать самолеты Украине прямо, но в то же время позволят реэкспорт.