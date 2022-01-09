"Перший раунд": у Женеві США, Європа та Росія обговорять "гарантії безпеки"

Російська делегація вже прибула до Женеви для переговорів між США та Росією щодо "гарантій безпеки". Очолює їхню делегацію заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Російський чиновник із нахабною впевненістю заявив, що Москва на майбутніх консультаціях не піддасться на тиск США. За його словами, будь-які поступки також "повністю виключені".

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Москва наполягає на своїх умовах

Рябков із переляком припустив, що є висока ймовірність того, що у Женеві США та НАТО не захочуть реально сприйняти позицію Москви.

Російська сторона прибула на зустріч із США не з протягнутою рукою, а з чітким завданням, яке потрібно вирішувати на умовах, які озвучила Москва, – пригрозив він.

Російський чиновник укотре висловив позицію, що підходи США і НАТО не можуть бути підставою для дискусії з гарантій безпеки. Він знову натякнув, що в такому випадку подальший діалог втратить сенс.

Захід не сприймає вимог Росії

Водночас у Європі не поспішають схвалювати пропозиції Росії. Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії.

За його словами, будь-яке обговорення України в рамках переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" потребує присутності української делегації за столом переговорів.

Що відомо про переговори Росії і Заходу

10 січня пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки".

Перемовини США та Росії щодо цих "гарантій безпеки" відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу під час прямих переговорів представників країн, потім на засіданні Ради НАТО – Росія 12 січня, а тоді й на зустрічі у форматі Росія – ОБСЄ, яка також пройде у січні.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на Раді НАТО – Росія мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Обговорення має допомогти знизити ризики.

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