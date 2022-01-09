"Первый раунд": в Женеве США, Европа и Россия обсудят "гарантии безопасности"

Российская делегация уже прибыла в Женеву для переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Возглавляет их делегацию заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Российский чиновник с наглой уверенностью заявил, что Москва на предстоящих консультациях не поддастся на давление США. По его словам, любые уступки также "полностью исключены".

К теме В Киеве люди вышли на акцию накануне международных переговоров с Россией

Москва настаивает на своих условиях

Рябков с испугом предположил, что высока вероятность того, что в Женеве США и НАТО не захотят реально воспринять позицию Москвы.

Российская сторона прибыла на встречу с США не с протянутой рукой, а с четкой задачей, которую нужно решать на условиях, которые озвучила Москва,

– пригрозил он.

Российский чиновник в очередной раз высказал позицию, что подходы США и НАТО не могут быть основанием для дискуссии по гарантиям безопасности. Он снова намекнул, что в таком случае дальнейший диалог потеряет смысл.

Запад не приемлет требований России

В то же время в Европе не спешат одобрять предложения России. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, диалог Совета Россия – НАТО не предполагает одобрения предложений России.

По его словам, любое обсуждение Украины в рамках переговоров с Россией по "гарантий безопасности" требует присутствия украинской делегации за столом переговоров.

Что известно о переговорах России и Запада

10 января пройдет встреча глав России и США, на которой они обсудят "гарантии безопасности".

Переговоры США и России по этим "гарантиям безопасности" состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала во время прямых переговоров представителей стран, затем на заседании Совета НАТО – Россия 12 января, а потом и на встрече в формате Россия – ОБСЕ, которая также пройдет в январе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на Совете НАТО – Россия должны обсудить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины, военную активность и тому подобное. Обсуждение должно помочь снизить риски.

Вас может заинтересовать, как Россия требует не брать Украину в НАТО: смотрите видео