Відчуйте себе частиною котячої родини: чому коти люблять вилизувати своїх власників

Виховуючи мурчика, можна стикатися з різними проявами його любові. Часом коти можуть вилизувати своїх господарів. Проте на це є свої логічні причини, і справа не завжди в почуттях.

Детальніше про звички котів розповіли у Popular Science.

Чому коти можуть вилизувати своїх господарів?

Коти й кішки можуть вилизувати людей, щоб зміцнити зв'язок із ними. За словами дослідниці поведінки тварин Крістін Вітале, якщо кіт лиже свого господаря, це своєрідний спосіб показати прихильність і бажання взаємодіяти.

Вона пояснює, що сприймає це як соціальну поведінку: мовляв, кіт у гарному настрої та хоче трохи поспілкуватися й провести час разом. Втім, якщо ваш кіт вас не лиже – це зовсім не означає, що він вас не любить.

Вилизування – лише один із можливих способів прояву прив'язаності. Коти також можуть показувати любов, сідаючи поруч або на коліна, тручись об вас чи граючись разом із вами. Усі ці дії свідчать про наявність зв'язку між вами.

Сама Вітале розповідає, що з її трьох котів лише один інколи її лиже – і то дуже рідко, приблизно раз або двічі на місяць. Тож незалежно від того, чи ваш кіт любить вилизувати, чи ні – він усе одно має до вас теплі почуття, просто виражає їх по-своєму.



Загалом коти можуть використовувати близько 8% свого життя на те, щоб причепурити свою шерсть.

При цьому фахівці з PetMD говорять і про інші причини такого способу котиків проявити до вас інтерес. Зокрема йдеться про таке:

Кіт прагне уваги

Ваш улюбленець міг швидко зрозуміти, що вилизування привертає вашу увагу. Ймовірно, ви самі підкріпили цю поведінку, реагуючи на неї – розмовляли з мурчиком, гладили його або якось інакше взаємодіяли.

Кіт вважає вас частиною своєї "зграї"

Пухнастики спілкуються, позначаючи предмети й інших тварин своїм запахом. Наприклад, мама-кішка вилизує кошенят, щоб створити спільний запах групи. Так само і ваш кіт може лизати вас, щоб "позначити" як свого.

Прояв поведінки з дитинства

Кошенята під час годування мнуть кішку лапками та смокчуть. Якщо кота занадто рано відлучили від матері, він може почати вилизувати вас, шукаючи відчуття комфорту, подібного до годування. У таких випадках кіт також може муркотіти й перебирати лапами.

Йому подобається ваш смак

Кіт може лизати вашу шкіру або волосся через привабливі запахи – наприклад, крему, шампуню чи інших засобів. Але це може бути небезпечно: деякі косметичні продукти містять речовини, токсичні для котів. Також людський піт містить солі й цукри, які можуть їх приваблювати.

Кіт відчуває тривогу

Вилизування може бути способом зняти стрес. Зазвичай у таких ситуаціях коти надмірно вилизують себе, але іноді ця поведінка спрямовується і на господаря. Варто звернути увагу на можливі подразники – наприклад, гучні звуки чи присутність гостей. Якщо не вирішити проблему, це може перерости в нав'язливу звичку.

Можливі проблеми зі здоров'ям

Іноді кіт лиже вас або предмети через фізичний дискомфорт, зокрема нудоту, біль чи інші проблеми. Якщо така поведінка з'явилася раптово або стала надмірною, варто звернутися до ветеринара для обстеження.

Що ще треба знати про поведінку мурчиків?

Коти мають дуже чутливий нюх, тому деякі запахи можуть їх сильно дратувати або навіть відштовхувати. До таких ароматів зазвичай належать, зокрема:

цитрусові;

оцет;

кава;

деякі спеції.

Іноді коти можуть перестати користуватися лотком. Причиною цього часто стає неправильне привчання або стрес, наприклад, через зміни в домі чи появу інших тварин.

Також варто пам'ятати, що коти не завжди сприймають поцілунки як знак любові, адже для них це неприродна форма поведінки. Фахівці радять уважно стежити за реакцією тварини та її мовою тіла.