В Киеве олень залез под машину, прячась от российских "Шахедов" и ракет

Во время очередной российской атаки на Киев олень искал убежище от взрывов и спрятался под припаркованным автомобилем. Самостоятельно выбраться из ловушки животное уже не смогло.

Поэтому на помощь пришли неравнодушные горожане. Видео по спасению животного распространили местные телеграмм-каналы.

Как олененок застрял под автомобилем?

В Киеве 2 июня произошла трогательная история спасения дикого животного, которое испугалось очередной российской атаки беспилотниками и ракетами.

По информации местных телеграмм-каналов, маленький олененок забежал во двор жилого дома и залез под припаркованный автомобиль. Напуганное животное искало безопасное место, где могло бы спрятаться от громких взрывов, звуков работы противовоздушной обороны и опасности.

После того как олень оказался под машиной, он уже не мог самостоятельно выбраться наружу. Однако, несмотря на то, что животное было напугано, оно вело себя спокойно, не проявляло агрессии и позволило подойти к себе.

В столице олень застрял под машиной: смотрите видео

На помощь животному пришли неравнодушные люди. Оценив ситуацию, они решили не пытаться силой вытащить оленя, чтобы не нанести ему травм. Вместо этого люди осторожно подняли автомобиль с помощью домкрата, создав достаточно пространства для безопасного выхода животного.

После этого оленя удалось вызволить без повреждений и лишнего стресса. Однако животное не убежало и просто испуганно осталось лежать возле машины.

Как успокоить животное во время обстрелов?

Домашние любимцы во время воздушных тревог и обстрелов переживают сильный стресс не менее, чем люди. Они могут дрожать, прятаться, отказываться от еды или демонстрировать нетипичное поведение из-за страха и громких звуков.

Зоозащитники из организации UAnimals советуют во время тревоги переводить животное в максимально тихое и безопасное место или брать его с собой в укрытие.

Чтобы помочь любимцу успокоиться, стоит:

поддерживать с ним тактильный контакт,

спокойно разговаривать

не оставлять наедине.

Также рекомендуется иметь рядом любимые игрушки, вкусности, воду и плед, который поможет создать ощущение безопасности.

Специалисты отмечают, что животные хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, поэтому важно сохранять спокойствие и не паниковать. Если домашний любимец очень тяжело переносит взрывы и сирены, стоит проконсультироваться с ветеринаром относительно возможного применения успокаивающих препаратов.

