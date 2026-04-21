Скільки обходиться утримання домашнього улюбленця в Україні
- В Україні на утримання собак витрачають близько 17 200 гривень на рік, а котів – близько 15 300 гривень.
- Популярність набирають смарт-поїлки, автоматичні годівниці, а також одяг для тварин, зокрема для собак.
В Україні стрімко зростає кількість домашніх улюбленців, і разом із цим – витрати на їх утримання. У середньому українці витрачають від 12 до 17 тисяч гривень на рік залежно від типу тварини.
Водночас змінюються і підходи до догляду: зростає попит на якісне харчування, профілактику та сучасні гаджети для тварин. Про це пише MasterZoo.
Дивіться також День власників домашніх улюбленців: працівники сайту 24 Каналу поділилися історіями своїх тварин
Скільки українці витрачають на тварин?
В Україні наразі проживає близько 17,7 мільйона домашніх улюбленців, причому понад 66% із них – коти. Домашні тварини є у значної частини населення: котів мають близько 28% сімей, а собак – 17%.
За даними аналітики ринку, українці дедалі частіше сприймають тварин як повноцінних членів родини. Це впливає на структуру витрат: власники купують не лише базові товари, а й спеціалізоване харчування, вітаміни та аксесуари для догляду.
За підрахунками експертів, середньорічні витрати на утримання тварин виглядають так:
- собаки – близько 17 200 гривень;
- тераріумні тварини – приблизно 16 700 гривень;
- коти – близько 15 300 гривень;
- гризуни – до 12 300 гривень.
Попри те, що Україну часто називають "котячою країною", витрати на собак у середньому на 12% вищі. Це пояснюється тим, що для собак частіше купують амуніцію, одяг і товари для активного дозвілля.
На що найбільше йде коштів?
Серед ключових трендів – зростання попиту на натуральні, функціональні та екологічні продукти. Все більше власників купують колагенові ласощі, вітамінізовані корми та ветеринарні дієти. Водночас культура харчування тварин ще формується. Готові корми споживають лише 41% котів і 8% собак, тоді як інші отримують їжу зі столу.
Окрему увагу українці приділяють профілактиці здоров’я: популярними стають засоби для догляду за шерстю, зубами та лапами, а також грумінг. Це допомагає зменшити ризик захворювань і вчасно їх виявити.
Разом із розвитком ринку зростає попит на технологічні рішення для тварин. Власники дедалі частіше купують смарт-поїлки, автоматичні годівниці, камери спостереження та навіть смарт-лотки. Також популярності набирає одяг для тварин – від практичних сезонних речей до святкових костюмів.
Які породи котів та собак найдорожчі у догляді?
Ветеринар Амір Анварі назвав п’ять порід собак, утримання яких може обійтися власникам найдорожче через схильність до серйозних захворювань.
До переліку увійшли Голдендудль, Бернський зенненгунд, Американський бульдог, Ротвейлер і Французький бульдог. Ці породи часто мають генетичні проблеми, зокрема дисплазію суглобів, алергії, онкологічні захворювання та труднощі з диханням.
Особливо вразливими є великі собаки та брахіцефальні породи з пласкою мордою. Через це витрати на лікування, профілактику та ветеринарний нагляд можуть бути значно вищими, ніж в інших собак.
Щодо котів, то найдорожчими у догляді є ті, які й ще і є найкоштовнішими при купівлі. Серед них:
- Перська кішка, яка потребує щоденного грумінгу та часто має проблеми з диханням і очима через особливу будову морди
- Сфінкс, попри відсутність шерсті, вимагає регулярних купань і спеціального харчування, а також відзначається чутливим здоров’ям.
- Саванна та Бенгальська кішка потребують більше простору, активності та можуть вимагати спеціалізованого ветеринарного догляду через свої екзотичні особливості.
Які речі обов'язково необхідні для домашніх улюбленців?
Для комфортного життя домашніх улюбленців важливо забезпечити їх базовими речами, які впливають на здоров’я і добробут. Для котів необхідні якісний корм, миски для води та їжі, лоток із наповнювачем, а також кігтеточка і місце для відпочинку.
Собакам потрібні зручне спальне місце, іграшки для активності та регулярний доступ до чистої води й збалансованого харчування. Також важливими є засоби для догляду та базова амуніція для прогулянок у різні пори року.
Для гризунів необхідні клітка з наповнювачем, поїлка, спеціальний корм і укриття для відпочинку. Крім того, їм потрібні іграшки або аксесуари для активності, щоб підтримувати фізичне та психологічне здоров’я.