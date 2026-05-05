Величезні штрафи та навіть в’язниця: за яких тварин в Україні карають

В Україні заборонено утримувати вдома низку диких і екзотичних тварин. Такі обмеження запроваджені для безпеки людей і захисту самих звірів, адже забезпечити належні умови у квартирі для них неможливо.

Порушення правил може обернутися не лише штрафами, а й кримінальною відповідальністю. Відповіді правила повідомляються у законі "Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин".

Яких тварин заборонено тримати в Україні?

В Україні діє офіційний перелік тварин, яких заборонено утримувати в домашніх умовах. Обмеження закріплені законодавством і спрямовані на захист людей, а також гуманне поводження з дикими видами, які не пристосовані до життя поруч із людиною.

До заборонених для приватного утримання належать насамперед великі хижаки:

леви,

тигри,

ведмеді,

леопарди

гепарди.

Також під забороною примати, зокрема шимпанзе, макаки, бабуїни та капуцини.

Окрему категорію становлять отруйні змії та павуки, серед яких кобри, гюрзи, скорпіони та тарантули. Не дозволяється також тримати крокодилів і алігаторів, хижих птахів і видів, занесених до Червоної книги, таких як орли, яструби та сови.

Під обмеження потрапляють і морські ссавці: дельфіни, тюлені та моржі, оскільки для них неможливо створити належні умови в домашньому середовищі. Водночас деякі екзотичні тварини формально не заборонені, але їх утримання регулюється додатковими вимогами.

Наприклад, єнот-полоскун не входить до заборонених видів, однак фахівці попереджають про його агресивну поведінку та складність утримання. Тхорів дозволено тримати лише за наявності ветеринарних документів. Неотруйні змії, як-от маїсовий полоз, також можуть утримуватися легально за умови підтвердженого походження.

Що відомо про покарання?

Окремо наголошується, що вилов диких тварин у природі та їхнє утримання без документів є незаконним, навіть якщо вони виглядають безпечними. Відповідальність за порушення передбачена Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

За утримання заборонених видів або неналежні умови може бути накладено штраф до 5100 гривень, а також конфіскацію тварини та заборону на подальше утримання тварин.

У разі загибелі тварини або жорстокого поводження можливе відкриття кримінального провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до 8 років позбавлення волі, штраф або громадські роботи.

Також адміністративна стаття 89 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді штрафів, конфіскації тварини та обмеження права на її утримання.

То яких екзотичних тварин можна заводити?

В Україні зростає інтерес до екзотичних домашніх тварин, які дедалі частіше стають альтернативою традиційним котам і собакам. Українці обирають незвичних улюбленців – від рептилій до птахів і навіть соціальних ссавців.

Серед найпопулярніших екзотичних тварин: пітони, сурикати, африканські їжаки, ящірки, ігуани та навіть павичі. Власники таких тварин відзначають їхню унікальність, однак підкреслюють, що догляд за ними значно складніший і вимагає спеціальних умов.

Зокрема, рептилії потребують стабільної температури, вологості та ультрафіолетового освітлення, а деякі види вимагають регулярного годування живим кормом. Сурикати та інші соціальні тварини потребують постійної уваги, тоді як павичі підходять лише для приватних будинків через великі простори та гучну поведінку.