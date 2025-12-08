Під час бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов

Україна продовжує втрачати найкращих. 8 грудня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув пілот Євгеній Іванов.

Трагічну звістку повідомили Повітряні сили ЗСУ. Там зазначили, що льотчик загинув сьогодні опівдні, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель пілота Су-27?

Обставини загибелі пілота з'ясовуються. Наразі відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання на східному напрямку.

Євгеній Іванов мав звання підполковника. Він був старшим штурманом 39-ї бригади тактичної авіації.