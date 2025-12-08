8 грудня, 16:47
Під час бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов
Основні тези
- 8 грудня загинув пілот Євгеній Іванов під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.
- Євгеній Іванов був підполковником і старшим штурманом 39-ї бригади тактичної авіації.
Україна продовжує втрачати найкращих. 8 грудня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув пілот Євгеній Іванов.
Трагічну звістку повідомили Повітряні сили ЗСУ. Там зазначили, що льотчик загинув сьогодні опівдні, передає 24 Канал.
Дивіться також Без батька залишилася 9-річна донька: через обстріл Куп'янщини помер поліцейський Анатолій Петік
Що відомо про загибель пілота Су-27?
Обставини загибелі пілота з'ясовуються. Наразі відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання на східному напрямку.
Євгеній Іванов мав звання підполковника. Він був старшим штурманом 39-ї бригади тактичної авіації.