Після атаки під Києвом на даху будинку був 21 касетний боєприпас: відео унікальної операції ДСНС

Росіяни жорстоко обстріляли Вишгород 30 листопада. Після обстрілу на даху багатоповерхівки залишилися десятки касетних боєприпасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Як ДСНС у Вишгороді розмінували будинок після атаки?

Для мешканців житлового комплексу була критична загроза.

Під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку,

– розповіли в ДСНС.

Касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент.

Рятувальники огородили небезпечну ділянку, та евакуювали мешканців вищих поверхів.

ДСНС провела унікальну операцію у Вишгороді: дивіться відео

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль,

– пояснили в ДСНС.

Усі боєприпаси зрештою знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Кадри операції рятувальників / Фото ДСНС

Які наслідки обстрілу Вишгорода 30 листопада?