1 грудня, 07:48
Після атаки під Києвом на даху будинку був 21 касетний боєприпас: відео унікальної операції ДСНС

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Після обстрілу Вишгорода на даху багатоповерхівки залишився 21 касетний боєприпас.
  • ДСНС провела унікальну операцію з використанням робота.

Росіяни жорстоко обстріляли Вишгород 30 листопада. Після обстрілу на даху багатоповерхівки залишилися десятки касетних боєприпасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС

Як ДСНС у Вишгороді розмінували будинок після атаки? 

Для мешканців житлового комплексу була критична загроза. 

Під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку, 
– розповіли в ДСНС. 

Касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент. 

Рятувальники огородили небезпечну ділянку, та евакуювали мешканців вищих поверхів. 

ДСНС провела унікальну операцію у Вишгороді: дивіться відео 

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль, 
– пояснили в ДСНС. 

Усі боєприпаси зрештою знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику. 

Кадри операції рятувальників / Фото ДСНС

 

Які наслідки обстрілу Вишгорода 30 листопада? 

  • Росія атакувала "Шахедами". На жаль, вигоріло 6 поверхів – цілий під'їзд. Є загиблий і 19 поранених. Очевидці розповіли Суспільному, що люди падали просто з вікон.

  • Очільник ОВА Микола Калашник увечері 30 листопада написав, що у лікарнях перебувають 11 дорослих та двоє дітей. У 15-річної дитини зламані грудна клітина та кінцівка.

  • У багатоповерхівці, яка постраждала найбільше, досі тривають роботи – бригади продовжують розчищати згорілі квартири.

  • Сергій Бескрестнов ("Флеш"), експерт з радіозв'язку, першим заявив про касетні боєприпаси під час того обстрілу. "У таких ситуаціях, коли три БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто, та ще й "касетами", мені сказати нічого". Він наголосив, що це тероризм.

  • Також було зруйновано приватні будинки та пошкоджено припарковані автомобілі. Була пожежа на одному з промислових підприємств.

  • Жителі Київщини залишилися без світла. Укренерго запроваджувало екстрені відключення, а енергетики лагодили мережі.