Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Як ДСНС у Вишгороді розмінували будинок після атаки?
Для мешканців житлового комплексу була критична загроза.
Під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але на щастя, не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку,
– розповіли в ДСНС.
Касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент.
Рятувальники огородили небезпечну ділянку, та евакуювали мешканців вищих поверхів.
ДСНС провела унікальну операцію у Вишгороді: дивіться відео
Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль,
– пояснили в ДСНС.
Усі боєприпаси зрештою знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.
Кадри операції рятувальників / Фото ДСНС
Які наслідки обстрілу Вишгорода 30 листопада?
Росія атакувала "Шахедами". На жаль, вигоріло 6 поверхів – цілий під'їзд. Є загиблий і 19 поранених. Очевидці розповіли Суспільному, що люди падали просто з вікон.
Очільник ОВА Микола Калашник увечері 30 листопада написав, що у лікарнях перебувають 11 дорослих та двоє дітей. У 15-річної дитини зламані грудна клітина та кінцівка.
У багатоповерхівці, яка постраждала найбільше, досі тривають роботи – бригади продовжують розчищати згорілі квартири.
Сергій Бескрестнов ("Флеш"), експерт з радіозв'язку, першим заявив про касетні боєприпаси під час того обстрілу. "У таких ситуаціях, коли три БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто, та ще й "касетами", мені сказати нічого". Він наголосив, що це тероризм.
Також було зруйновано приватні будинки та пошкоджено припарковані автомобілі. Була пожежа на одному з промислових підприємств.
Жителі Київщини залишилися без світла. Укренерго запроваджувало екстрені відключення, а енергетики лагодили мережі.