Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Это не будущее, а реальность: как бойцы на Купянском направлении защищают небо с помощью ИИ
Как ГСЧС в Вышгороде разминировали дом после атаки?
Для жителей жилого комплекса была критическая угроза.
Во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома,
– рассказали в ГСЧС.
Кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент.
Спасатели оградили опасный участок, и эвакуировали жителей высших этажей.
ГСЧС провела уникальную операцию в Вышгороде: смотрите видео
Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль,
– объяснили в ГСЧС.
Все боеприпасы в конце концов обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.
Кадры операции спасателей / Фото ГСЧС
Какие последствия обстрела Вышгорода 30 ноября?
Россия атаковала "Шахедами". К сожалению, выгорело 6 этажей – целый подъезд. Есть погибший и 19 раненых. Очевидцы рассказали Суспильному, что люди падали прямо из окон.
Глава ОВА Николай Калашник вечером 30 ноября написал, что в больницах находятся 11 взрослых и двое детей. У 15-летнего ребенка сломаны грудная клетка и конечность.
В многоэтажке, которая пострадала больше всего, до сих пор продолжаются работы – бригады продолжают расчищать сгоревшие квартиры.
Сергей Бескрестнов ("Флеш"), эксперт по радиосвязи, первым заявил о кассетных боеприпасах во время того обстрела. "В таких ситуациях, когда три БПЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город, да еще и "кассетами", мне сказать нечего". Он подчеркнул, что это терроризм.
Также было разрушены частные дома и повреждены припаркованные автомобили. Был пожар на одном из промышленных предприятий.
Жители Киевской области остались без света. Укрэнерго вводило экстренные отключения, а энергетики чинили сети.