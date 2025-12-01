После атаки под Киевом на крыше дома был 21 кассетный боеприпас: видео уникальной операции ГСЧС

Россияне жестоко обстреляли Вышгород 30 ноября. После обстрела на крыше многоэтажки остались десятки кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Это не будущее, а реальность: как бойцы на Купянском направлении защищают небо с помощью ИИ

Как ГСЧС в Вышгороде разминировали дом после атаки?

Для жителей жилого комплекса была критическая угроза.

Во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома,

– рассказали в ГСЧС.

Кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент.

Спасатели оградили опасный участок, и эвакуировали жителей высших этажей.

ГСЧС провела уникальную операцию в Вышгороде: смотрите видео

Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль,

– объяснили в ГСЧС.

Все боеприпасы в конце концов обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.

Кадры операции спасателей / Фото ГСЧС

Какие последствия обстрела Вышгорода 30 ноября?