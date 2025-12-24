У Москві знову підірвали авто на тій самій вулиці, де 2 дні тому ліквідували генерала Сарварова

Уночі в одному з житлових масивів Москви пролунали вибухи. Попередньо, в автівку із російськими силовиками хтось вкинув вибуховий пакет.

Інцидент трапився на вулиці Ясеневій в Оріхово-Борисовому районі. Саме тут два дні тому на парковці підірвали автомобіль генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова, передає 24 Канал.

Що відомо про черговий підрив автівки на вулиці Ясеневій?

За даними росЗМІ, очевидці чули щонайменше два гучні вибухи незадовго до першої години ночі. На місці події виникла пожежа та утворився дим.

Вибух стався неподалік поліцейської дільниці. Попередньо невідомий кинув у вікно автомобіля вибуховий пакет. Свідки кажуть, що бачили двох людей, які тікали.

За іншою версією, біля службового автомобіля спрацював саморобний вибуховий пристрій – на машині та асфальті залишилися множинні осколкові сліди після вибуху.

Постраждали дві людини. Це співробітники поліції. Вони отримали серйозні поранення.

На місці інциденту зібралося багато автівок МВС і "швидка допомога".

Тим часом окремі російські телеграм-канали пишуть, що подія трапилася на вулиці Єлецькій. Також вони зазначають, що два співробітники поліції загинули, а ще двоє поранені – їх доправили у лікарню.

Підрив авто на вулиці Ясеневій: дивіться відео

Постраждалим допомагають медики: дивіться відео

