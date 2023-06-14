Непомітні міни замулюються у пісок: Гуменюк про вибухонебезпечну ситуацію після підриву ГЕС
На дев'ятий день після підриву Каховської ГЕС Україна продовжує боротися з наслідками теракту. Бойові дії на Херсонщині тривають, а мінна небезпека досі залишається актуальним питанням.
Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Теракт Росії створив небезпечні умови, що загрожують цивільному населенню Херсонщини.
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Небезпека виносу мін на узбережжя
Вода підмила лінію вибухових загороджень, а також було затоплено позиції, де зберігався боєкомплект ворога. Це означає, що ці вибухові предмети можуть опинитися серед куп сміття, які сходять на берег.
Вода виносить як примітні річкові міни, так і звичайні протипіхотні типу "Лепесток" (ПФМ-1), які важко побачити. Такі міни несуть дуже велику загрозу ще й тому, що через особливості піщаного ґрунту вони можуть замулюватись в землю й повністю зникати з поля зору людини,
– зауважила Гуменюк.
Цивільним важливо усвідомлювати це й не наближатися до сміття, яке винесла вода. Принаймні, поки його не перевірять спеціалісти.
Ситуація на лівому березі Дніпра
На жаль, ситуація на окупованій Херсонщині залишається вкрай складною. Окупанти продовжують тиснути на місцевих: за порятунок від потопу окупанти вимагають отримати російський паспорт.
Якщо цивільні відмовляються, то ворог змушує їх страждати від затоплення, аж поки ті не погодяться на насильницьку паспортизацію. Аналогічно Росія діє і в питанні доступу до медичного обслуговування.
"Росіяни шантажують людей у будь-якій скрутній ситуації. Хоча цей терор їм вже нічого не дає. Вони вчиняють його за інерцією, виконуючи накази керівництва", – переконана речниця.
Наталія Гуменюк про наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
Кінбурнська коса
Раніше з'являлося повідомлення, що окупанти можуть піти з Кінбурнської коси – останньої території Миколаївщини, яку вони контролюють.
Однак плани окупантів змінилися і Сили Оборони досі фіксують їхню присутність на Кінбурні. Звідти загарбники провадять щоденні обстріли Очакова і Куцуруба.
Паніка, яка охопила його після підриву Каховської ГЕС, минула. Вони повернулися до своєї старої тактики: наїжджати на позиції, з яких можна зробити обстріл, і негайно відходити, не чекаючи нашої відповіді. Але це вдається їм далеко не завжди, тому що дуже часто виїзд на захід Кінбурнської коси є для них квитком у один кінець,
– поділилася своєю оцінкою Гуменюк.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
- Внаслідок російського теракту, за офіційними даними загинуло 10 людей. Також відомо про 20 поранених і 42 зниклих безвісти. Україні вдалося врятувати 2757 своїх громадян.
- Після критики за бездіяльність ООН оголосила, що відправить рятувальну місію на окуповане Росією лівобережжя Херсонщини. Однак окупанти не надали дозволу на порятунок потерпілих.
- Підрив Каховської ГЕС матиме далекосяжні наслідки для природи Херсонщини та її економіки: за попередніми оцінками, збитки від теракту оцінюють у десятки мільярдів гривень.