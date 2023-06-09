Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Речниця стверджує, що росіяни налякані наслідками катастрофи на Каховській ГЕС й продовжують полишати свої позиції.
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Типова тактика росіян
На Кінбурнській косі – невелике підтоплення доріг. Це справді ускладнює логістику, але поки що, за словами Гуменюк, про відділення коси від материка не йдеться.
Та попри це окупанти тікають і намагаються використовувати в тому числі гелікоптери. Це типова тактика для них: залишати позиції на Кінбурні й потім вдаватися до обстрілів.
"Зараз вони налякані стрімким потоком, який прийшов у Дніпровсько-Бузький лиман після підриву Каховської ГЕС. Вода прибуває разом зі сміттям та мінами, які ворог встановив перед тим на лівому березі", – розповіла речниця Сил оборони.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
- Після теракту на Каховській ГЕС вода затопила першу лінію оборони росіян на лівобережжі Дніпра. Але це не зупиняє їх від обстрілів Херсона.
- Відомо також про перші жертви: станом на 8 червня підтверджено 8 загиблих внаслідок повені. Кількість загиблих на лівому березі Херсонщини може бути більшою.
- Вода з місця трагедії вже дісталася до Одеси. Разом із нею несе меблі, уламки будівель та міни. Одну з них, за словами Гуменюк, вчора знищили Сили оборони.