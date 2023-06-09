Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Речниця стверджує, що росіяни налякані наслідками катастрофи на Каховській ГЕС й продовжують полишати свої позиції.

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Типова тактика росіян

На Кінбурнській косі – невелике підтоплення доріг. Це справді ускладнює логістику, але поки що, за словами Гуменюк, про відділення коси від материка не йдеться.

Зверніть увагу! Вчора з'явилися повідомлення про те, що вода затопила основну дорогу, яка з'єднувала Кінбурнську косу із материком.

Та попри це окупанти тікають і намагаються використовувати в тому числі гелікоптери. Це типова тактика для них: залишати позиції на Кінбурні й потім вдаватися до обстрілів.

"Зараз вони налякані стрімким потоком, який прийшов у Дніпровсько-Бузький лиман після підриву Каховської ГЕС. Вода прибуває разом зі сміттям та мінами, які ворог встановив перед тим на лівому березі", – розповіла речниця Сил оборони.

Наслідки підриву Каховської ГЕС