На цьому наголошують аналітики. Вони зазначають, що руйнування дамби суттєво змінює як географію, так і топографію Херсонської ділянки фронту на півдні України.

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Оборонні позиції ворога затоплені

В Інституті з вивчення війни зауважили, що знімки у ближньому інфрачервоному діапазоні, зроблені о 04:00 ранку за східним часом 7 червня, демонструють, що "затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на лівому березі Дніпра". Аналітики зазначають, що особливо це стосується позицій ворога на першій лінії у Голій Пристані й Олешках.

Укладачі звіту зауважили, що руйнування Каховської ГЕС впливає на позиції російських військових на лівому березі Дніпра. Повінь, яка сталася після підриву дамби, зруйнувала багато польових укріплень першої лінії ворога. Їх окупанти планували використовувати, щоб оборонятися від атак ЗСУ.

В Інституті припускають, що швидка повінь, ймовірно, змусила відступити особовий склад і техніку ворога в основних точках концентрації в Олешках і Голій Пристані. Ці позиції окупанти раніше використовували, щоб обстрілювати Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Крім того, повінь знищила російські мінні поля вздовж узбережжя. Аналітики зазначили, що міни ворога вибухають у паводковій воді. Тим часом колаборант Сальдо заявив, що підрив Каховської ГЕС буцімто вигідний для російської оборони. Адже він ускладнить просування наших захисників через річку. Правда, він нічого не говорить про першу лінію підготовлених укріплень.

Укладачі звіту звернули увагу на те, що достеменно невідомо, скільки техніки ворог втратив у перші 24 години після підриву дамби.

Окупанти боялися просування ЗСУ

Аналітики звернули увагу на те, що за день до руйнування ГЕС російські воєнкори висловлювали занепокоєння. Їх турбували буцімто українські переправи через Дніпро. Один з блогерів, пов'язаних з Кремлем, стверджував, що 5 червня активні бойові дії відбувалися у районі Дачі на східному березі Дніпра.

Це за 11 кілометрів на південний захід від Херсона. Він також стверджував, що того ж дня у дельті Дніпра зросла кількість українських швидкісних катерів. Тим часом інший воєнкор припустив, що ЗСУ буцімто намагаються створити плацдарм, захопивши Каховську ГЕС.

ISW не дає жодних оцінок щодо того, чи намагалися українці перетнути річку або з якою метою вони могли це зробити,

– кажуть аналітики.

Водночас певне занепокоєння з боку ворога в інформаційному просторі демонструє, що вони боялися, що ця переправа таки станеться. Й у свідомості росіян було переконання, що якщо вона вже не відбулася, то буде неминучою.