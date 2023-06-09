Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Наталья Гуменюк. Она утверждает, что россияне напуганы последствиями катастрофы и продолжают покидать свои позиции.
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Типичная тактика россиян
На Кинбурнской косе – небольшое притопление дорог. Это действительно усложняет логистику, но пока, по словам Гуменюк, об отделении косы от материка речь не идет.
Тем не менее, оккупанты убегают и пытаются использовать в том числе вертолеты. Это типичная для них тактика: оставлять позиции на Кинбурне и затем прибегать к обстрелам.
"Сейчас же россияне напуганы стремительным потоком, который пришел в Днепро-Бугский лиман после подрыва Каховской ГЭС. Вода прибывает вместе с мусором и минами, которые прежде враг установил на левом берегу", – рассказала представительница Сил обороны.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
- После теракта на Каховской ГЭС вода затопила первую линию обороны россиян на левобережье Днепра. Однако это не останавливает их от обстрелов Херсона.
- Известно также о первых жертвах: по состоянию на 8 июня подтверждено 8 погибших в результате наводнения. Количество погибших на левом берегу Херсонщины может быть высшим.
- Вода с места трагедии уже добралась до Одессы. Вместе с ней несет мебель, обломки построек и мины. Одну из них, по словам Гуменюк, вчера уничтожили Силы обороны.