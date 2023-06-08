По состоянию на вечер 7 июня в районе села Геройское дорога, связывавшая полуостров с материком, уже полностью затоплена. Таким образом, Кинбурн отрезан от большой земли.

Смотрите также Николаев может остаться без воды: в области под угрозой подтопления 13 населенных пунктов

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Ранее эксперты прогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.

Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно.

Более того, на Кинбурнской косе сейчас бушуют масштабные сокрушительные пожары. Об этом свидетельствуют данные специальной автоматизированной системы. Из-за угона оккупантами спецтехники тушение их пока невозможно. Объемы пожаров, произошедших на территории государственных лесничеств региона в течение 2022-2023 годов, установить сейчас тоже невозможно.

На Кинбурнской косе бушуют масштабные пожары

В то же время, затопленными могут быть около тысячи гектара лесов.

Обратите внимание! Россия до сих пор использовала Кинбурнскую косу для террора украинцев на противоположном берегу. Оккупанты совершали обстрелы из Кинбурнской косы, равно как и напротив Никопольского района. Таким образом, они пытались держать под огненным контролем международные транспортные морские пути, о которых идет речь о привлечении к зерновому соглашению.

Что еще известно об оккупантах на Кинбурнской косе

После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной территорией в Николаевской области, все еще находящейся под временной оккупацией.

Пограничники информировали, что там находились так называемые донские "казаки". Оккупанты держали на косе бронированную технику, "Тигры" и "Уралы".