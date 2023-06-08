В сети появилось видео из Одессы, на котором к берегу Черного моря прибило чей-то диван, пишет 24 Канал. Также пользователи сети показывают видео, что в Черном море чей-то дом.

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В Одессу уже приплывают дома и мебель из затопленной Херсонщины

Количество объектов в Черном море только увеличилось. Скорее всего, эти объекты принесла вода из Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В Черном море дома и мебель из затопленной Херсонщины: смотрите видео

В Черном море видно много остатки домов.

Дома из затопленной Херсонщины принесло в Черное море: смотрите видео

Одесситы начали массово публиковать видео с мусором, который выбросило на берег Черного моря после российского теракта на Каховской ГЭС.

Россия взорвала Каховскую ГЭС: что нужно знать