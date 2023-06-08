В сети появилось видео из Одессы, на котором к берегу Черного моря прибило чей-то диван, пишет 24 Канал. Также пользователи сети показывают видео, что в Черном море чей-то дом.
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В Одессу уже приплывают дома и мебель из затопленной Херсонщины
Количество объектов в Черном море только увеличилось. Скорее всего, эти объекты принесла вода из Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
В Черном море дома и мебель из затопленной Херсонщины: смотрите видео
В Черном море видно много остатки домов.
Дома из затопленной Херсонщины принесло в Черное море: смотрите видео
Одесситы начали массово публиковать видео с мусором, который выбросило на берег Черного моря после российского теракта на Каховской ГЭС.
Россия взорвала Каховскую ГЭС: что нужно знать
- Утром 6 июня ОК "Юг" сообщило, что российские военные ночью взорвали Каховскую ГЭС. В Минобороны связывают подрыв гидроэлектростанции с попыткой оккупантов остановить контрнаступление Украины.
- В то же время в ВСУ уже констатировали, что сами же оккупанты и пострадали от подрыва плотины. Дело в том, что вода затопила первую линию обороны захватчиков, которую они заминировали. Россиянам пришлось отступить на расстояние от 5 до 10 км.
- Вместе с тем, в плену воды оказались два берега Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, по состоянию на утро 8 июня затоплено 600 квадратных километров, в том числе 32% правобережья и 68% – левобережья. Уровень подтопления – 5,61 метра.
- Наихудшая ситуация на левобережье, которое географически расположено ниже правого берега. Там под воду почти полностью ушли Олешки, а также сильно пострадала Голая Пристань. На правом берегу вода добралась до Херсона и других населенных пунктов.
- Украинские власти уже эвакуировали более 2 тысяч человек на подконтрольной территории. К сожалению, в результате подрыва Каховской ГЭС есть жертвы среди гражданских.
- Только на третий день помочь с эвакуацией согласились в ООН. Украина и ООН договорились об эвакуации местных жителей с временно оккупированного левобережья Херсонщины.