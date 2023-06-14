Незаметные мины погрязают песок: Гуменюк о минной безопасности ситуации после подрыва ГЭС

На девятый день после взрыва Каховской ГЭС Украина продолжает бороться с последствиями теракта. Боевые действия в Херсонской области продолжаются, а минная безопасность до сих пор остается актуальным вопросом.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Теракт России создал опасные условия, угрожающие гражданскому населению Херсона.

Смотрите также Вблизи затопленных АЗС в Херсоне заметили нефтяные пятна

Опасность выноса мин на побережье

Вода подмыла линию российских взрывных заграждений, а также были затоплены позиции, где хранился боекомплект врага. Это означает, что взрывчатые предметы могут оказаться среди куч мусора, сходящих на берег.

Вода выносит как крупные речные мины, так и обычные противопехотные типа "Лепесток" (ПФМ-1), которые трудно увидеть. Такие мины несут очень большую угрозу еще и потому, что из-за особенностей песчаной почвы они могут погрязать в землю и полностью исчезать с поля зрения человека.

– заметила Гуменюк.

Гражданским важно осознавать это и не приближаться к мусору, который вынесла вода. По крайней мере, пока его не проверят специалисты.

Ситуация на левом берегу Днепра

К сожалению, ситуация на оккупированной Херсонской области остается крайне сложной. Оккупанты продолжают давить на местных: за спасение от потопа оккупанты требуют получить российский паспорт.

Если гражданские отказываются, то враг заставляет их страдать от затопления, пока они не согласятся на насильственную паспортизацию. Аналогично Россия действует и по поводу доступа к медицинскому обслуживанию.

"Россияне шантажируют людей в любой затруднительной ситуации. Хотя этот террор им уже ничего не дает. Они совершают его по инерции, выполняя приказы руководства", – убеждена спикер.

Наталья Гуменюк о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео